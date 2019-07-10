Скончался актер из фильма «Люди в черном»



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Рип Торн

Актеру было 88 лет

В Коннектикуте, США, на 89-м году жизни скончался актер Рип Торн, наиболее известный как агент Зед из «Людей в черном» Барри Зонненфельда, а также по ролям в ленте «Человек, который упал на Землю» и сериалах «Студия 30» и «Коломбо». СМИ сообщают, что он умер дома в окружении родных и близких.

Рип Торн (Элмор Руал Торн-мл.) родился в техасском городе Темпл, окончил Техасский университет и служил в военной полиции армии США. Он автостопом добрался до Голливуда, чтобы стать звездой и заработать денег на покупку ранчо, долго снимался в массовках и в ТВ-проектах. Его дебютом в полнометражном кино стал фильм «Куколка» (1956 год). Всего на счету Торна более 180 ролей и одна полнометражная режиссерская работа – фильм «Телефон» с Вупи Голдберг.