Вдохновили украинские женщины: Маша Ефросинина создала первую fashion-коллекцию одежды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина

Популярная украинская телеведущая мечтает снять с женщин затертые халаты

Телеведущая и общественный деятель презентует собственный бренд одежды для досуга. Уже 17 апреля дебютная коллекция Mashsh появятся в продаже на одном из популярных сайтов.

Как признается Маша, идея выпустить бренд одежды для досуга родилась благодаря самим женщинам.

«Я объездила всю Украину, беседовала с около 20 тысячами женщин по всей стране. И не было случая, чтобы слушательницы не задали вопросы о самооценке, - делится телеведущая. - Тысячи раз меня спрашивали: «как полюбить себя, что делать, чтобы нравиться себе?» И я непрестанно отвечала: «Читайте книги, смотрите кино, получайте новые знания; не живите с тем, кого не любите; не дружите с теми, кто вас использует»? Да, это так работает! Но ведь и внешний вид для самооценки тоже очень важен. Однажды меня осенило: я могу в этом помочь женщинам! Помочь им быть красивыми, даже когда они остаются наедине с собой».

По словам телеведущей именно так и появилась идея создать бренд одежды для досуга. Не эксклюзивный или люксовый, для единиц. А массовый, для всех украинок.

«Мое воспоминание из детства - мама в халате. Помните такие? Подолом наши мамы вытирали руки, когда готовили блины, в карманы складывали мусор, когда убирали в квартире. Так вот, я хочу снять с украинских женщин эти затертые халаты! Во-первых, потому что нас видят родные - те, кого мы любим и уважаем. Почему для них принято одеваться хуже, чем для посторонних, чужих людей? А во-вторых, мы живем в современном мире. Где одежда должна быть многофункциональной. Чтобы можно было надеть ее утром, приготовить детям завтрак; не переодеваясь, отвезти их в детский сад, погулять с собакой и даже встретить неожиданно нагрянувших соседей или подружек. Именно такую одежду мы и придумали. Мы называем это easy living wear (ред. - для легкости досуга)».

Стоит отметить, что в создании модного бренда и fashion-коллекции принимает участие не только Ефросинина, но Оксана Ничипоренко (бинес-партнер и известный дизайнер Маша Бех.

По словам Ефросининой работа над коллекцией была кропотливой.

«Встречи, долгие споры и обсуждения, сотни образцов (все - от тканей до фурнитуры выбиралось в Италии, -прим. ред). Около 700 кг тканей, были использованы для пошива в Украине. И вот, наконец, - первая коллекция в упаковке из эко-пластика», - отметила команда бренда.

Стоит отметить, что в дебютную коллекцию вошли 34 единицы одежды, и каждая из них запланирована в нескольких цветах.

«Главной нашей задачей было - сделать максимально удобные вещи. Но, в то же время, элегантные и стильные. Поэтому Mashsh - это облегающие лосины и леггинсы с высокой талией (чтобы ничего не давило и не перетягивало), футболки и майки over (их можно спустить на одно плечо или завязать в узел), пижамы и еще много максимально красивых и удобных вещей. Конечно, мне, как человеку из fashion-индустрии, хотелось добавить суперхайповых элементов, но Маша настояла, чтобы вся одежда была универсальной, вне времени», - отметила Маша Бех.

В свою очередь, главный идеолог коллекции Маша Ефросинина призналась, что проверяла каждую есемку и строчку лично.

«Поверьте, более требовательного человека, чем я, найти невозможно. А домашняя одежда для меня - очень важная часть гардероба. Поэтому я покупала ее только в Америке. До сегодняшнего дня», - призналась телеведущая.