Нового президента України обере Instagram

колаж «Главкома»

Віртуальна битва Порошенка та Зеленського: зустрічі з виборцями і дебати не потрібні, коли є соцмережі та Youtube

Доки світ живе в очікуванні восьмого сезону «Гри престолів», увага всієї України прикута до виборів президента та двох головних претендентів на цю посаду – Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Кандидати досі не зустрілися особисто. Єдиний прямий контакт трапився минулого четверга в ефірі каналу «1+1». Порошенко прийшов туди без запрошення, а Зеленський був змушений вийти на зв'язок зі студією телефоном. Що з цього вийшло, можна прочитати тут: Батл Порошенка і Зеленського на «1+1». Психологи назвали переможця

Вже кілька місяців всі говорять про необхідність прямої дискусії і між опонентами, і між журналістами та одним з кандидатів, який цієї зустрічі затято уникає. Та реальність така, що за три дні до закінчення агітації впевненості в тому, що дебати будуть, нема. Ба більше, той, хто уникає відкритої дискусії, має значну перевагу. Володимиру Зеленському та його команді вдалось перевести кампанію у формат віртуального батлу. Зе замінив звичні зустрічі з виборцями, виступи у ЗМІ відеозверненнями до свого опонента, закликами здавати аналізи, когось садити, або ж, якщо влаштовувати дебати, то чомусь на стадіоні. У цій ситуації Порошенко всіляко намагався перехоплювати ініціативу. Він відповідав Зеленському в його ж форматі.

Що ж показали ці президентські вибори? Без серйозної роботи з соцмережами в Україні виграти вибори тепер неможливо. Обидва кандидати, які пройшли в другий тур, максимально використовують інтернет і перед першим туром, і в останні дні до голосування. Але є й різниця. Експерти з цифрових технологій звертають увагу: виборець Зеленського віддає перевагу Instagram, а Порошенка – Facebook.

Тобто якби вибори проходили лише серед користувачів, наприклад Facebook, то шансів перемогти у Зеленського, не було б жодних.







Персональні відео кандидатів зі зверненнями один до одного:

Володимир Зеленський іде на дебати!

Володимир Зеленський підтвердив готовність дебатувати з Порошенком. «Ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні. Я - це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик», – заявляє Зеленський.

Його умови: дебати відбудуться на НСК «Олімпійський» і кандидати мають пройти медичну експертизу.

Youtube канал Зе!Президент: 1,5 млн переглядів, 123 тис. лайків, 5,9 тис. дислайків

Instagram zelenskiy_official: 14 млн переглядів і 953 тис. вподобань

Facebook Зе!Команди: 2,6 млн переглядів, 80,2 тис. лайків, 85 тис. поширень

Порошенко до Зеленського: «Стадіон так стадіон»

Чинний глава держави заявив, що дебати мають проходити на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах, але він згоден і на НСК «Олімпійський».

YouTube канал Петра Порошенка: 292 тис. переглядів, 9 тис. лайків, 4,4 тис. дислайків

Instagram poroshenkopetro: 621 тис. переглядів, 59 тис. лайків

Facebook Петра Порошенка: 3,7 млн. переглядів, 105 тис. лайків, 54 тис. поширень

Зеленський запропонував Тимошенко провести дебати

Зеленський запропонував Юлії Тимошенко провести дебати в ролі ведучої і дав їй на роздуми 24 години. Однак Тимошенко пропозицію проігнорувала.

Youtube: 1 млн переглядів, 44 тис. лайків, 6,8 тис. дислайків

Instagram: 3,6 млн переглядів, 644 тис. вподобань

Facebook: 1 млн переглядів, 27 тис. лайків, 17 тис. поширень

Порошенко: «Будьте мужиком. Я чекаю!»

У відповідь Порошенко оприлюднив відеозвернення до Зеленського з нагадуванням «Будьте мужиком, приходьте на дебати. Я чекаю!».

Youtube: 2,6 млн переглядів, 7,2 тис. лайків, 4,1 тис. дислайків

Instagram: 594 тис. переглядів, 49 тис. вподобань

Facebook: 3 млн переглядів, 79 тис. лайків, близько 26 тис. поширень

Порошенко: «Україні не потрібен слабак»

Порошенко публікує агітаційний ролик, у якому ставить українців перед вибором: Європа чи Росія.

У відео чинний президент укотре наголошує, що «Україні потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, а не слабак», натякаючи на свого опонента.

Youtube: понад 189 тис. переглядів, 8,7 тис. лайків, 4,8 тис. дислайків

Instagram: 182 тис. переглядів, майже 23 тис. вподобань

Facebook: 1,1 млн переглядів, 35,4 тис. лайків, 81 тис. поширень

Зеленський: «Нас поділили, а ми об’єднуємо»

Зеленський публікує відео, у якому українців переконують, що «21 квітня вибір тільки один – між минулим і майбутнім» і закликає суспільство єднатися.

«Нас поділили. На правильних та неправильних. Але ми — це українці. І ми зробимо це разом. На Заході, Сході, на Півночі, Півдні і в Центрі. Об‘єднуємось», – наголошує Володимир Зеленський.

Youtube: 735 тис. переглядів, 35 тис. лайків, 1,5 тис. дислайків

Instagram: 2 млн переглядів, 394 тис. вподобань

Facebook: 437 тис. переглядів, 16,3 тис. лайків, 9,8 тис. поширень

Порошенко: «14 квітня о 14 годині на «Олімпійському»

Петро Порошенко вкотре призначає Зеленському дату дебатів. «Володимире Олександровичу, 14 квітня о 14 годині чекаю вас на стадіоні «Олімпійський» на дебати. Спілкування з виборцями важливіше, ніж вихідні у Парижі», – наголошує Порошенко.

Youtube: майже 62 тис. переглядів, 4,4 тис. лайків, 1,5 тис. дислайків

Instagram: понад 186 тис. переглядів, 26 тис. вподобань

Facebook: 519 тис. переглядів, 22 тис лайків, 6,9 тис. поширень

Зеленський: «Дебати – 19-го. Сади Свинарчуків»

15 квітня Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до Порошенка. У ролику він згадав вчорашній виступ Порошенка на «Олімпійському», а також вимагав від нього посадити вбивць Катерини Гандзюк, посадити Свинарчуків і зайнятися звільненням полонених моряків, які зараз перебувають за ґратами.

Зеленський наголосив, що «шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, - це сумно. Дебати 19-го, справи – щодня».

Instagram: 1,5 млн переглядів, 395 тис. вподобань

Facebook: 134 тис. переглядів, 13,3 тис. лайків, 6,6 тис. поширень

На офіційній Youtube сторінці Зеленського цього відео ще немає

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Аналізуючи статистику переглядів, станом на 15 квітня, найвдалішим виявилось перше відеозвернення Зеленського, у якому він підтвердив готовність дебатувати з Порошенком. Воно набрало два десятки мільйонів переглядів.

У Петра Порошенка найуспішнішим стало теж перше відео з уже крилатою фразою «Стадіон так стадіон». Ця цитата Порошенка так сподобалась публіці, що надихнула на низку мемів. Її навіть підхопили організатори концертів Святослава Вакарчука, використавши слоган у рекламних цілях.





Не можна оминути увагою й той факт, що підтримка кандидатів у різних соцмережах різна. Зеленський користується популярністю в Іnstagram, тоді як Порошенко – у Facebook.

Автор книги «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот», постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба констатує: відмінність цільових аудиторій кандидатів у президенти очевидна. «У той час, як Facebook в основному є платформою для людей, схильних до політичних дискусій та обговорень умовно гострих речей, в Інстаграмі аудиторія зовсім інша, там інший контент і там люди просто приймають усе на віру. Тобто якщо у Facebook люди якось думають і ще дискутують один з одним, то в Instagram вони просто вірять», – пояснює Кулеба.

Цікаво й те, що навіть неполітичні відео Зеленського у соціальних мережах, де він плаває чи підтягується, набирають мільйони переглядів.

Юлія Козлова, для «Главкома»