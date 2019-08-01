Слезы мамы не помогли: 13-летняя дочь Анджелины Джоли отказалась жить с актрисой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджелина Джоли с дочкой EastNews

Шайло переехала от нее к Брэду Питту

Очередной скандал разразился в семье Анджелины Джоли. Ее 13-летняя дочь Шайло заявила, что больше не может жить с матерью и сбежала к отцу Брэду Питт в его дом в Лос-Анджелесе.

Таким поступком Шайло выразила протест матери, которая якобы хочет полностью вычеркнуть бывшего мужа из жизни шестерых детей. Девочка решила показать звездной маме, что все шестеро детей Анджелины и Брэда страдают от разлуки к отцом. Девочка надеется, что таким образом она сможет заставить маму одуматьмся, и отец сможет принимать полноценное участие в жизни и воспитании детей.

Когда Шайло собирала вещи, Анджелина рыдала и умоляла ее остаться. Но слезы матери не тронули девочку. Она заявила, что готова жить даже в доме родителей Питта.

«Анджелина была подавлена. Она рыдала и просила Шайло не уходить. В конечном счете она не смогла остановить девочку», — сообщил источник в окружении актрисы. — Шайло сейчас живет у Брэда, пока Энджи отчаянно пытается загладить свою вину. Девочка отказывается переезжать обратно к братьям и сестрам, пока ее мама не протянет оливковую ветвь Брэду и не начнет прилагать больше усилий, чтобы включить его в свою жизнь», — цитирует австралийское издание NTL инсайдера.

В возрасте восьми лет Шайло заявила, что считает себя трансгендерным мальчиком с именем Джон. Шайло носит мужскую одежду и мечтает о смене пола.

Буквально полгода назад Шайло уже заявляла, что хочет переехать к бабушке и дедушке и жить «среди нормальных» людей.

Напомним, что Анжделина Джоли и Брэд Питт считались одной из самых красивых и счастливых пар в Голливуде. Однако, три года назад знаменитости объявили о разводе.

Версий разрыва было две: первая — ревность актрисы к Марион Котийяр, вторая — непримиримые разногласия в воспитании детей. Все это время Анджелина Джоли и Бред Питт пытались через суд «поделить» детей и судя по всему, теперь будут пожинать плоды судебных разбирательств.

Джерело: graziamagazine.ru