Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за карикатурное изображение ее отца в «Однажды в Голливуде»



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Женщина заявила, что Тарантино показал ее отца как «напыщенного придурка» и «высокомерного мальчика для битья»

Дочь Брюса Ли Шеннон Ли раскритиковала Квентина Тарантино за то, как он изобразил ее отца в фильме «Однажды в Голливуде». По ее мнению, знаменитого актера показали «напыщенным придурком», хотя в реальной жизни он был совсем не таким. Об этом Шеннон Ли заявила в интервью The Wrap.

«Он выглядит как напыщенный ублюдок, а не как человек, которому, будучи американцем азиатского происхождения в Голливуде 1960-х, пришлось работать в три раза усерднее, чтобы добиться того, что так легко доставалось другим. Здесь он бахвалится и бросает вызову Брэду Питту. В жизни он был не таким», – говорит Шеннон о сцене, где Ли вызывает на поединок героя Брэда Питта.

Шеннон отметила, что понимает желание Тарантино показать карикатурный Голливуд 1960-х годов, но при этом образ Стива МакКуина (Дэмиен Льюис), по ее мнению, режиссер показал без издевок. По словам Шеннон, ей было очень неприятно сидеть в кинотеатре и видеть, как зрители смеются на ее отцом.