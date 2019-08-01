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    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете

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    Алессандра Амбросио - Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Алессандра Амбросио
    instagram.com/alessandraambrosio

    Бывший «ангел» Victoria's Secret украсила страницы глянца

    Бразильская супермодель предстала перед поклонниками в откровенном и неожиданном образе. 38-летняя Алессандра Амбросио с короткой стрижкой и в пиджаке на голое тело позировала для глянцевого журнала Vogue Greece.

    Бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась серией черно-белых снимков, на которых модель примерила смелые и провокационные образы. На Алессандру надет белый брючный костюм просторного кроя без бра. Пиджак и брюки декорированы крупными черными пуговицами, а верх наряда украшает жёсткий отложенный воротник.

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    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    Короткая стрижка и пиджак на голое тело: Алессандра Амбросио снялась в пикантном фотосете
    instagram.com/alessandraambrosio

    Всемирно известная модель, которую поклонники привыкли видеть с длинными волнистыми волосами, предстала перед публикой со смелой короткой стрижкой, эффектно подчеркнутой небрежной укладкой. «Мальчишеский» образ дополнили брюки с высокой талией, максимально расширяющиеся к низу. Такой фасон скрыл изгибы фигуры Алессандры, оставив на суд зрителю только общий силуэт.

    Джерело: graziamagazine.ru

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