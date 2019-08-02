  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа

    • Розсилка
    <p>Настя Каменских и Потап</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа

    Настя Каменских и Потап

    instagram.com/kamenskux/

    Певица отдыхает в теплых краях вместе с Потапом

    Потап и Настя Каменских устроили себе отпуск в Италии. Каменских на отдыхе решила не оставлять занятий спортом и занялась катанием на сап-борде.

    В соцсети Каменских опубликовала снимок, на котором позирует на специальной доске. Она была облачена в желтый купальник, подчеркнувший ее превосходную пышную фигуру.

    1 з 43
    на весь екран згорнути
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа
    Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа

    Поклонники восхитились ее фигурой, но также заметили, что Настя прибегла к фотошопу, чтобы сделать бедра и ягодицы более идеальными.

    «Фотошоп видно.. Но это ерунда, конечно.. Настя красавица», «Очень фотошоп видно», «Отличный фотошоп», «Хватит скрывать беременность и ретушировать снимки», – стали комментировать пост подписчики. На колкие замечания певица отвечать не стала.

    f7362bef2cd51359851095e4af8a93ff

     Читайте также: Вика из «НеАнгелов» показала соблазнительную фигуру в купальнике на огороде
    Настя Каменских певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ