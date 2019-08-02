Соблазнительную Каменских в желтом мини-бикини уличили в использовании фотошопа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских и Потап instagram.com/kamenskux/

Певица отдыхает в теплых краях вместе с Потапом

Потап и Настя Каменских устроили себе отпуск в Италии. Каменских на отдыхе решила не оставлять занятий спортом и занялась катанием на сап-борде.

В соцсети Каменских опубликовала снимок, на котором позирует на специальной доске. Она была облачена в желтый купальник, подчеркнувший ее превосходную пышную фигуру.

Поклонники восхитились ее фигурой, но также заметили, что Настя прибегла к фотошопу, чтобы сделать бедра и ягодицы более идеальными.

«Фотошоп видно.. Но это ерунда, конечно.. Настя красавица», «Очень фотошоп видно», «Отличный фотошоп», «Хватит скрывать беременность и ретушировать снимки», – стали комментировать пост подписчики. На колкие замечания певица отвечать не стала.