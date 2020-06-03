Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть



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Всего за несколько лет парень достиг совершенства в приготовлении тортов

В сети полно примеров, показывающих, что бывает, когда за дело берутся горе-кондитеры. Однако талантливых пекарей на просторах Сети не меньше, и герой этого материала не просто так называет себя королем выпечки. 28-летний Бен Каллен создает поистине ошеломляющие десерты, которые выглядят настолько гиперреалистично, что легко могут обмануть ваш мозг.

Последнее о чем думаешь, глядя на эти стаканы, фрукты и овощи, что это на самом деле изысканно выполненные торты

Десерты Бена действительно оправдывают его скромное прозвище (Король выпечки). Всего за несколько лет парень достиг совершенства в приготовлении тортов.