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    Жизнь

    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть

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    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть

    Всего за несколько лет парень достиг совершенства в приготовлении тортов

    В сети полно примеров, показывающих, что бывает, когда за дело берутся горе-кондитеры. Однако талантливых пекарей на просторах Сети не меньше, и герой этого материала не просто так называет себя королем выпечки. 28-летний Бен Каллен создает поистине ошеломляющие десерты, которые выглядят настолько гиперреалистично, что легко могут обмануть ваш мозг.

    Последнее о чем думаешь, глядя на эти стаканы, фрукты и овощи, что это на самом деле изысканно выполненные торты

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    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть
    Парень создает торты, которые слишком хороши, чтобы их есть

    Десерты Бена действительно оправдывают его скромное прозвище (Король выпечки). Всего за несколько лет парень достиг совершенства в приготовлении тортов.

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    фотография еда овощи фрукты
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