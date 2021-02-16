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    Жизнь

    «Спутник», каналья! Михаила Боярского госпитализировали после вакцинации

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    «Спутник», каналья! Михаила Боярского госпитализировали после вакцинации

    Диагноз актера пока неизвестен

    71-летний российский артист Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера Ларису Луппиан.

    Диагноз актера пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. Отмечается, что десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от инфекции. «Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — отметила супруга артиста.

    Известно, что 71-летний Михаил Боярский попал в больницу №122. Также утверждается, что он в сознании. В телефонном разговоре артист сказал, что у него уже все в порядке.

    Напомним, в 2014 году Михаил Боярский подписал «обращение деятелей культуры Российской Федерации «в поддержку политики Путина на Украине и в Крыму», № 52 списка. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего премьер-министра Владимира Путина.

    За открытую поддержку агрессии России в отношении Украины, сознательное многократное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым артист попал в базу «Миротворца».

    Ранее «Скотч» сообщал, что вдова Кобзона внезапно заговорила о тайном ребенке певца.

    Она также рассказала, что муж изменял ей, однако она прощала его. «Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться», — сказала Нелли Кобзон.

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    Теги: российский артист коронавирус
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