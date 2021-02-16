Вдова Кобзона внезапно заговорила о тайном ребенке певца

Женщина также рассказала, что муж изменял ей, однако она прощала его

Вдова российского певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире российского телевидения впервые рассказала о тайном приемном сыне. Запись передачи опубликована на сайте канала НТВ.

«Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием, если дочь в Москве или сын», — поделилась супруга артиста.

Она также рассказала, что муж изменял ей, однако она прощала его. «Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться», — сказала Нелли Кобзон.

Ранее сообщалось, что сын Нелли Кобзон Андрей начнет продавать вино под брендом «Вдова Кобзона». Вдова исполнителя заявила, что не видит в этом «ничего такого». По ее словам, сын уже подал заявку на регистрацию товарного знака.

Напомним, в октябре 2014 года Кобзону запретили въезд на территорию Украины за «агрессивную поддержку» присоединения Крыма к России и неоднократные публично-уничижительные отзывы о действиях Украины.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери. Власти Москвы собираются установить памятник Кобзону за 52 миллиона

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.