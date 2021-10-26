Стала известна главная ошибка в приготовлении яиц

Диетолог Нмами Агарвал посоветовала есть белки и желтки для получения пользы от яиц

Диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) раскрыла способ приготовления яиц, который обеспечит усвоение максимальной пользы от этого продукта, пишет The Times of India.

Она назвала главную ошибку в приготовлении яиц: люди, употребляющие только белки, поступают неправильно. Большинство питательных веществ содержится именно в желтках, уточнила она. Диетолог советует готовить и есть яйца целиком, это обеспечит идеальный баланс белка, жира, калорий, позволит получить удовлетворение, пользу от приема пищи.

В куриных яйцах содержатся витамины А, В5, В12, В2, а также фосфор и селен. Они способны повысить в организме уровень хорошего холестерина. Диетолог напомнила, что липопротеин высокой плотности значительно снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

В одном яйце есть четверть дневной потребности человека в холине, необходимого для правильной работы сердца, мозга, развития памяти и хорошего настроения.

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