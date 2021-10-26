  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Стала известна главная ошибка в приготовлении яиц

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стала известна главная ошибка в приготовлении яиц

    Диетолог Нмами Агарвал посоветовала есть белки и желтки для получения пользы от яиц

    Диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) раскрыла способ приготовления яиц, который обеспечит усвоение максимальной пользы от этого продукта, пишет The Times of India.

    Она назвала главную ошибку в приготовлении яиц: люди, употребляющие только белки, поступают неправильно. Большинство питательных веществ содержится именно в желтках, уточнила она. Диетолог советует готовить и есть яйца целиком, это обеспечит идеальный баланс белка, жира, калорий, позволит получить удовлетворение, пользу от приема пищи.

    В куриных яйцах содержатся витамины А, В5, В12, В2, а также фосфор и селен. Они способны повысить в организме уровень хорошего холестерина. Диетолог напомнила, что липопротеин высокой плотности значительно снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

    В одном яйце есть четверть дневной потребности человека в холине, необходимого для правильной работы сердца, мозга, развития памяти и хорошего настроения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

    Читайте также: Оргазм, товарищи! В России предложили лечить простуду сексом
    Теги: здоровое питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стала известна главная ошибка в приготовлении яиц