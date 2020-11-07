Стали известны обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

Сатирик скончался в возрасте 86 лет

Российская актриса Нонна Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти сатирика Михаила Жванецкого.

Как рассказала Гришаева, с артистом до последней минуты были жена Наталья и сын Дмитрий. По ее словам, о плохом состоянии здоровья Жванецкого ей стало известно еще днем. «Так что мы были готовы ко всему», — подчеркнула она.

Артистка добавила, что этим летом сатирик впервые не поехал в Одессу из-за тяжелой болезни. По информации издания, Жванецкий страдал от онкологического заболевания. Однако официально причина смерти не названа.

Сатирик скончался в возрасте 86 лет. По словам друзей Жванецкого, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.