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    Жизнь

    Стали известны обстоятельства смерти Михаила Жванецкого

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    Сатирик Михаил Жванецкий - Стали известны обстоятельства смерти Михаила Жванецкого
    Сатирик Михаил Жванецкий

    Сатирик скончался в возрасте 86 лет

    Российская актриса Нонна Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти сатирика Михаила Жванецкого.

    Как рассказала Гришаева, с артистом до последней минуты были жена Наталья и сын Дмитрий. По ее словам, о плохом состоянии здоровья Жванецкого ей стало известно еще днем. «Так что мы были готовы ко всему», — подчеркнула она.

    Артистка добавила, что этим летом сатирик впервые не поехал в Одессу из-за тяжелой болезни. По информации издания, Жванецкий страдал от онкологического заболевания. Однако официально причина смерти не названа.

    Сатирик скончался в возрасте 86 лет. По словам друзей Жванецкого, он болел. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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