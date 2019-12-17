Стало известно, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон попросили у Санта-Клауса



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Принц Уильям отметил, что шестилетний Джордж любит футбол

Принцесса Шарлотта и принц Джордж с нетерпением ждут Рождества

Кейт Миддлтон рассекретила, что именно попросили их дети у Санта-Клауса. Герцогиня Кембриджская рассказала, что принцесса Шарлотта хочет, чтобы ей подарили живого пони. Любовь к лошадям четырехлетняя девочка унаследовала от бабушки – королевы Елизаветы, которая получила первого пони по кличке Пегги от дедушки, короля Георга V, и с тех пор всю жизнь обожала этих умных и грациозных животных.

Новогодние мечты принца Джорджа раскрыл папа, принц Уильям, во время посещения лондонской благотворительной организации для бездомных. По словам герцога Кембриджского, Джордж написал письмо Санта-Клаусу, в котором попросил подарить ему что-то, связанное с рисованием и теннисом. Маленький наследник престола давно увлекается игрой в большой теннис, а родители его поддерживают. Знаменитый теннисист Роджер Федерер даже давал маленькому Джорджу персональный урок, после которого отметил, что у принца хороший удар.

Также Уильям отметил, что шестилетний Джордж любит футбол. Интересно, что сын болеет за клуб «Челси», тогда как папа поддерживает «Астон Вилла».