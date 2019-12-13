Кейт Миддлтон разрешила детям украсить елку запрещенными игрушками



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37-летняя Кейт Миддлтон очень внимательна к воспитанию 6-летнего принца Джорджа и 4-летней принцессы Шарлотты

Оказалось, что для нее очень важно развить творческие таланты в детях

У детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон начались рождественские каникулы. В этом году Шарлотта пошла в подготовительный класс, поэтому на собственном опыте узнала, как приятно окончить учебу и посвятить себя подготовке к будущим праздникам. По словам близкого окружения Миддлтон, она активно привлекает Джорджа и Шарлотту к семейным хлопотам.

Миддлтон продумала процесс украшения рождественской елки. В этом году дети герцогини Кембриджской нарядят праздничное дерево самостоятельно, без помощи взрослых. По ее мнению, подобная творческая деятельность позволит им раскрыть свой потенциал.

«Малыши должны учесть несколько факторов. Их годовалый брат Луи обожает ве яркое и блестящее, поэтому на елке будет разноцветная гирлянда. На ветках также должны висеть сладкие игрушки-леденцы, которые запрещено есть до наступления праздника. Во всем остальном они вольны украсить ёлку так, как им хочется. Кейт уверена, что детям полезно доверять семейные традиции и позволять проявить свою творческую сторону», — высказался источник Closer Weekly.