Стало известно, что Кейт Миддлтон подарит детям на Рождество



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Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали игрушки, исходя из потребностей наследников

Самая известная пара британской королевской семьи вовсю готовится к Рождеству

Кейт Мидлтон и принц Уильям уже приобрели подарки для детей. Шестилетний принц Джордж увлекается теннисом и другими видами спорта. Ему приготовили новую ракетку, а также настольный футбол. Страсть к игре Месси и Роналдо мальчик унаследовал от папы.

Четырехлетняя принцесса Шарлотта - любознательный ребенок, который ничего не боится. Как и прабабушку, королеву Елизавету II, ее магически привлекают лошади. Лотти, как ласково называют ее родители, уже давно просит у них настоящую пони.

Однако принц Уильям высказался категорически против такого подарка. Эту покупку решили отложить до того момента, когда юная бунтарка немного подрастет. Пока же принцессе приготовили игрушечный набор «Школа верховой езды» с фигурками лошадей, жокеев, домиками-конюшнями и другими предметами. Шарлотта также получит детский музыкальный автомат-караоке, сообщает Closer.