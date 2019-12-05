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    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»

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    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»

    Кейт Миддлтон назначена королевой Елизаветой патроном благотворительной организации Family Action

    Герцогиня Кембриджская прибыла в графство Бакингемшир на ферму, которая временно была преобразована в «Заколдованный лес эльфов».

    37-летняя герцогиня посетила местную «мастерскую эльфов», делала вместе с детьми праздничные украшения, выбирала елки для школ и детских садов.

    Для публичного выхода Кейт Миддлтон подготовила комфортный casual-образ. Жена Уильяма надела короткий красный пуховик из коллекции Perfect Moment, стоимостью около 400 долларов. Свой образ она дополнила зеленым свитером, джинсами и спортивной обувью.

    Однако, несмотря на удобную дневную одежду, Кейт надела знаменитое культовое кольцо - сапфир, украшенный бриллиантами, которое в 2010 году ей подарил принц Уильям для предложения руки и сердца.

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    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»
    В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»

    Ранее владелицей ювелирного украшения была принцесса Диана. Также стилисты Миддлтон сделали ей идеальную волнистую укладку волос и макияж с акцентом на глазах.

    Джерело: dailymail.co.uk

    знаменитости фотография Кейт Миддлтон Принц Уильям лес
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