В красной куртке и джинсах: герцогиня Кембриджская посетила «мастерскую эльфов»



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Герцогиня Кембриджская прибыла в графство Бакингемшир на ферму, которая временно была преобразована в «Заколдованный лес эльфов».

37-летняя герцогиня посетила местную «мастерскую эльфов», делала вместе с детьми праздничные украшения, выбирала елки для школ и детских садов.

Для публичного выхода Кейт Миддлтон подготовила комфортный casual-образ. Жена Уильяма надела короткий красный пуховик из коллекции Perfect Moment, стоимостью около 400 долларов. Свой образ она дополнила зеленым свитером, джинсами и спортивной обувью.

Однако, несмотря на удобную дневную одежду, Кейт надела знаменитое культовое кольцо - сапфир, украшенный бриллиантами, которое в 2010 году ей подарил принц Уильям для предложения руки и сердца.

Ранее владелицей ювелирного украшения была принцесса Диана. Также стилисты Миддлтон сделали ей идеальную волнистую укладку волос и макияж с акцентом на глазах.

Джерело: dailymail.co.uk