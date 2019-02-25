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    Шоу-биз

    Оливия Колман стала лучшей актрисой года по версии Американской киноакадемии

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    Оливия Колман - Оливия Колман стала лучшей актрисой года по версии Американской киноакадемии
    Оливия Колман

    Актрису отметили за главную женскую роль в костюмной драме «Фаворитка»

    Победительницей в номинации «Лучшая актриса» стала Оливия Колман («Фаворитка»). В этой категории с ней оревновались Гленн Клоуз («Жена»), Ялица Апарисио («Рома»), , Леди Гага («Звезда родилась») и Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?».

    Это первая номинация актрисы на «Оскар».

    Колман исполнила роль болезненной королевы Анны. Страной фактически руководит её близкая подруга леди Сара Мальборо. Когда при во дворце появляется девушка Эбигейл, родственница леди Сары, та сначала определяет её работать на кухне. Но вскоре новенькая удачно находит лекарство для больной подагрой королевы, тогда Сара решает сделать её своей служанкой. Для Эбигейл это — шанс вернуться к своим аристократическим корням.

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    Джерело: Киноафиша

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