Оливия Колман стала лучшей актрисой года по версии Американской киноакадемии

Актрису отметили за главную женскую роль в костюмной драме «Фаворитка»

Победительницей в номинации «Лучшая актриса» стала Оливия Колман («Фаворитка»). В этой категории с ней оревновались Гленн Клоуз («Жена»), Ялица Апарисио («Рома»), , Леди Гага («Звезда родилась») и Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?».

Это первая номинация актрисы на «Оскар».

Olivia Colman wins and calls out her “idol” Glenn Close at the #oscars: https://t.co/T3YCU1WzbB pic.twitter.com/Svr7Sr0T0q