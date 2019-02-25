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    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке

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    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке

    Кинозвезды удивили стильными нарядами

    В Лос-Анджелесе стартовала главная кинопремия года - 91-я церемония «Оскар». Несмотря на множество скандалов и отсутствие ведущего, награды найдут своих обладателей, а знаменитости уже выходят в дорогих нарядах на красную дорожку.

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    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке
    Оскар-2019. Лучшие наряды звезд на красной дорожке

    Напомним, триумфаторами церемонии стали фильмы «Рома» и «Богемная рапсодия», которые получили по четыре «Оскара».

    Ожидаемое кинособытие года прошло в театре Долби в Лос-Анджелесе. Церемония вручения «Оскара-2019» продолжалась более трех часов. С полным списком лауреатов можно ознакомиться здесь.

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