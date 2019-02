Самый романтичный номер премии: Леди Гага и Брэдли Купер спели на «Оскаре»

За несколько дней до «Оскара» Леди Гага рассталась с женихом

Поклонники заподозрили, что виной всему – «служебный роман» с Брэдли Купером, который певице приписывают ещё со времён съемок «Звезда родилась».

А совместное выступление Леди Гага и Брэдли Купера на «Оскаре» сегодня ночью ещё больше укрепило поклонников певицы в том, что на самом деле Гага и Купер влюблены друг в друга.

Исполнение дуэтом песни Shallow из фильма «Звезда родилась» стало, наверное, одним из самых ярких моментов церемонии «Оскар» – причём непонятно было, то ли Гага и Купер так хорошо вжились в свои роли Элли и Джексона, то ли «химия» между ними настолько ощутима и в реальной жизни. К концу выступление Купер и Гага оказались настолько близко, что, казалось, ещё мгновение – и они поцелуются.

Само выступление официально даже не объявляли – вместо этого Гага и Купер просто поднялись со своих мест, вышли на сцену, держась за руки, после чего Купер занял место у микрофона, а Леди Гага за роялем, где позже к ней присоединился Брэдли, обнимая певицу за талию. Исполнение было вполне достойным «Оскара», и потому не слишком удивительным оказалось, когда спустя ещё несколько минут Гага получила «Оскар» в категории «лучшая оригинальная песня».

Huge applause for BCoop and Gaga as they leave the stage during the commercial break pic.twitter.com/0ZU8NJmuCb