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    Шоу-биз

    Самый романтичный номер премии: Леди Гага и Брэдли Купер спели на «Оскаре»

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    Леди Гага и Брэдли Купер - Самый романтичный номер премии: Леди Гага и Брэдли Купер спели на «Оскаре»
    Леди Гага и Брэдли Купер
    bazaar.ru

    За несколько дней до «Оскара» Леди Гага рассталась с женихом

    Поклонники заподозрили, что виной всему – «служебный роман» с Брэдли Купером, который певице приписывают ещё со времён съемок «Звезда родилась».

    А совместное выступление Леди Гага и Брэдли Купера на «Оскаре» сегодня ночью ещё больше укрепило поклонников певицы в том, что на самом деле Гага и Купер влюблены друг в друга.

    Исполнение дуэтом песни Shallow из фильма «Звезда родилась» стало, наверное, одним из самых ярких моментов церемонии «Оскар» – причём непонятно было, то ли Гага и Купер так хорошо вжились в свои роли Элли и Джексона, то ли «химия» между ними настолько ощутима и в реальной жизни. К концу выступление Купер и Гага оказались настолько близко, что, казалось, ещё мгновение – и они поцелуются.

    Само выступление официально даже не объявляли – вместо этого Гага и Купер просто поднялись со своих мест, вышли на сцену, держась за руки, после чего Купер занял место у микрофона, а Леди Гага за роялем, где позже к ней присоединился Брэдли, обнимая певицу за талию. Исполнение было вполне достойным «Оскара», и потому не слишком удивительным оказалось, когда спустя ещё несколько минут Гага получила «Оскар» в категории «лучшая оригинальная песня».

    В своей благодарственной речи Гага в числе прочих поблагодарила и Брэдли, обратившись к нему так: «Брэдли, на этой планете нет ни единого человека, который смог бы спеть со мной эту песню, кроме тебя. Спасибо тебе, что верил в нас».

    Мы же скажем спасибо операторам «Оскара», которые запечатлели не только само выступление Гаги и Брэдли, но и реакцию зрительного зала – в том числе Ирины Шейк, которая сопровождала актёра на красной дорожке «Оскара». Супермодель одной из первых встала со своего кресла, чтобы поаплодировать звездному дуэту стоя:

    Джерело: popcornnews

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