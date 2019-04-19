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    Жизнь

    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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    принц Джордж и принц Уильям - Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    принц Джордж и принц Уильям

    Старший сын герцога и герцогини Кембриджских посещает частную школу в Лондоне, однако, к нему относятся также, как и к остальным ученикам

    Принц Джордж учится в элитной частной школе в Лондоне, однако, его высокое положение никак не сказывается на отношении к нему со стороны сверстников.

    Когда старший наследник принца Уильяма позирует для камер, то это входит в часть его королевских обязанностей. Но когда он находится дома или в школе, то он обычный пятилетний мальчик.

    Маленький принц учится в первом классе школы Святого Томаса, расположенной в Баттерси. Стоимость обучения там составляет порядка 23 тысяч долларов в год. Родители остальных учеников утверждают, что Джордж ведет себя так же, как и другие дети.

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    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Стало известно, как одноклассники прозвали сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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    Один из них рассказал, что сын Кейт Миддлтон пользуется популярностью среди одноклассников и у него много друзей. Его соучеников не интересует его положение.

    Когда за ним приезжает Уильям или Кейт, то они также всегда очень дружелюбны. Особенно любит пообщаться с другими родителями герцог. По словам других мам и пап, он очень мил.

    Одна из родительниц рассказала, что одноклассники дали принцу Джорджу милую кличку - «PG» - «Пи Джей». К такому прозвищу мальчику не привыкать - именно так называют и дома.

    При этом одна из мам отметила, что ни Кейт, ни Уильяму, как и их сыну, никто никаких особых преференций не выказывает и не глазеет на них. «В прошлом году за своим ребенком приезжала модель Victoria’s Secret, так что папы больше интересовались ею», – цитирует женщину Mirror.

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