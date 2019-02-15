Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи

Самое сложное в переодевании младенца – это пуговицы, - признается герцог

Если 34-летний принц Гарри только готовится стать родителем, то его 36-летний брат Уильям уже может давать советы другим по части воспитания детей. Вместе с Кейт Миддлтон принц Уильям растит пятилетнего принца Джорджа, трехлетнюю принцессу Шарлотту и девятимесячного принца Луи. На днях герцогу Кембриджскому представился случай рассказать о них.

Принц принял участие во встрече с будущими отцами, организованной благотворительной организацией Future Men. Мероприятие было направлено на подготовку участников к новому этапу в жизни – появлению ребенка в семье.

«Самое сложное – это пуговицы», – сказал принц, когда речь зашла о переодевании младенцев.

Принц также рассказал о страхах отцовства, возникающих в первые месяцы жизни малыша.

«Когда дети появляются на свет, они выглядят крошечными и такими хрупкими! Подождите, вот исполнится девять месяцев… Как только начинается период недостатка сна, повышается уровень стресса. С раннего детства вас учат строить планы, реализовывать их, но вдруг появляются дети, и вы вынуждены думать о чем-то большем», – добавил принц Уильям.



