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    Жизнь

    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей

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    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи - Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи

    Самое сложное в переодевании младенца – это пуговицы, - признается герцог

    Если 34-летний принц Гарри только готовится стать родителем, то его 36-летний брат Уильям уже может давать советы другим по части воспитания детей. Вместе с Кейт Миддлтон принц Уильям растит пятилетнего принца Джорджа, трехлетнюю принцессу Шарлотту и девятимесячного принца Луи. На днях герцогу Кембриджскому представился случай рассказать о них.

    Принц принял участие во встрече с будущими отцами, организованной благотворительной организацией Future Men. Мероприятие было направлено на подготовку участников к новому этапу в жизни – появлению ребенка в семье.

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    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей
    Советы от герцога: Принц Уильям рассказал, как воспитывает своих детей

    «Самое сложное – это пуговицы», – сказал принц, когда речь зашла о переодевании младенцев.

    Принц также рассказал о страхах отцовства, возникающих в первые месяцы жизни малыша.

    «Когда дети появляются на свет, они выглядят крошечными и такими хрупкими! Подождите, вот исполнится девять месяцев… Как только начинается период недостатка сна, повышается уровень стресса. С раннего детства вас учат строить планы, реализовывать их, но вдруг появляются дети, и вы вынуждены думать о чем-то большем», – добавил принц Уильям.

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    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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