Страдающая от витилиго девушка с помощью тату превратила белые пятна в свою изюминку (фото)

Теперь Анна пытается в своем блоге рассказывать об особенности, чтобы другие не сталкивались с тем же адом, через который пришлось пройти ей в детстве

Сейчас 25-летняя Анна Насс из Стокгольма, Швеция, работает стилистом в салоне, ведет популярный блог в Инстаграме и любит свое отражение, но к этому ей пришлось очень долго идти. Девушку всю жизнь травили за пятна на коже — обзывали и прогоняли, чтобы не заразиться. В то время мало кто знал о витилиго — нарушении пигментации кожи, — которое совершенно точно не способно передаться, пишет Daily Star.

Первые светлые пятна начали появляться у Анны в 8 лет, но тогда девочка думала, что просто неудачно загорела. Однако пятна разрастались, и тогда родители повели ее в больницу. Там семье Насс объяснили, что такое витилиго, расстроив, что оно не лечится. Узнав о диагнозе, девушка подумала, что ее жизнь кончена. Она старалась не загорать, чтобы светлые пятна были незаметны на ее коже. В гардеробе у Анны вся одежда была с длинными рукавами — девушка следила, чтобы каждый сантиметр тела был прикрыт. Потом она начала набивать татуировки, чтобы за ними спрятать витилиго.

Устав объяснять каждому, что за странности происходят с ее кожей, Анна начала писать об этом посты в Инстаграме, чтобы в следующий раз просто давать ссылку. Она была удивлена, когда получила множество комментариев от людей, которые вовсе не считали ее уродиной. Тогда девушка стала вести блог, начав делать другие тату — такие, которые лишь подчеркивали ее светлые пятна.

«Нет смысла страдать и плакать по ночам в подушку из-за того, что ты физически не можешь исправить. Я не обязана обожать каждую частичку себя, но и постоянно ненавидеть свою кожу не стоит. Если хочется выйти на пляж в бикини — делай это с гордо поднятой головой. Жизнь слишком коротка, чтобы лишать себя чего-то только из-за косых взглядов людей. Сейчас мне не стыдно за свои пятна и я почти не вспоминаю о витилиго», - призналась Анна Насс.

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Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.