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    Дочь Брежневой выставила фото в прозрачном лифчике, но вскоре их удалила

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    Старшая дочь Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман - Дочь Брежневой выставила фото в прозрачном лифчике, но вскоре их удалила
    Старшая дочь Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман

    Девушка позировала в очень откровенном образе – прозрачном белом кружевном лифчике

    Старшая дочь Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман, в последнее публикует в личном фотоблоге немало откровенных кадров, будоража сознание подписчиков. Девушка появляется в ультракоротких платьях и бикини, а фоллверы Сони сравнивают ее с мамой и называют улучшенной копией певицы. На этот раз смелая девушка опубликовала фото в прозрачном кружевном белье, но затем поспешно их удалила.

    Так, местом для жаркой съемки девушка выбрала кухню. Она позирует в очень откровенном образе – прозрачный белый кружевной лифчик, белоснежные трусики с высокой посадкой. На девушке рубашка лимонного оттенка, похожая на мужскую. На руке у Сони золотой многослойный браслет. на лице нет макияжа.

    «Оh really?» - оставила подпись девушка.

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    Дочь Брежневой выставила фото в прозрачном лифчике, но вскоре их удалила
    Дочь Брежневой выставила фото в прозрачном лифчике, но вскоре их удалила
    Дочь Брежневой выставила фото в прозрачном лифчике, но вскоре их удалила
    Дочь Брежневой выставила фото в прозрачном лифчике, но вскоре их удалила
    Дочь Брежневой выставила фото в прозрачном лифчике, но вскоре их удалила

    Пользователи даже успели оставить комментарии под откровенными фото, но затем кадры пропали из свободного доступа.

    После исчезновения пикантных кадров Соня опубликовала фото с мамой и сестрой. Соня, Вера и Алиса одеты в одной цветовой гамме – кадр вышел стильным и эмоциональным.

    «С Днем матери, мама», - коротко подписала снимок Соня. Вполне возможно, что певица пожурила девушку за чрезмерные откровения в сети и та поспешила реабилитироваться.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости дети звезд певица шоу-бизнес
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