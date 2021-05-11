  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актер Том Круз - Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»
    Актер Том Круз

    Ранее свое недовольство деятельностью организаторов «Глобуса» высказали звезды Marvel Скарлетт Йоханссон

    Протест против премии «Золотой глобус», которую призывали закрыть из-за расизма и харассмента, набирает обороты. Вслед за Скарлетт Йоханссон против организаторов кинопремии — Голливудской ассоциации иностранной прессы — выступил Том Круз. Актер решил отказаться от всех своих наград. Среди трофеев, которые Круз отправил обратно, в штаб-квартиру HFPA, призы за лучшую мужскую роль, которые он выиграл за фильмы «Джерри Магуайер» и «Рожденный 4 июля», а также статуэтка за лучшую роль второго плана — за перфоманс в «Магнолии».

    Ранее свое недовольство деятельностью организаторов «Глобуса» высказали звезды Marvel Скарлетт Йоханссон (она вообще давно не ходила на церемонии вручения) и Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon, которые уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

    Читайте также: Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Теги: знаменитости Золотой глобус самые сексуальные актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies