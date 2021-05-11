Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»

Ранее свое недовольство деятельностью организаторов «Глобуса» высказали звезды Marvel Скарлетт Йоханссон

Протест против премии «Золотой глобус», которую призывали закрыть из-за расизма и харассмента, набирает обороты. Вслед за Скарлетт Йоханссон против организаторов кинопремии — Голливудской ассоциации иностранной прессы — выступил Том Круз. Актер решил отказаться от всех своих наград. Среди трофеев, которые Круз отправил обратно, в штаб-квартиру HFPA, призы за лучшую мужскую роль, которые он выиграл за фильмы «Джерри Магуайер» и «Рожденный 4 июля», а также статуэтка за лучшую роль второго плана — за перфоманс в «Магнолии».

Ранее свое недовольство деятельностью организаторов «Глобуса» высказали звезды Marvel Скарлетт Йоханссон (она вообще давно не ходила на церемонии вручения) и Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon, которые уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.