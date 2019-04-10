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    Жизнь

    Стройные ноги и плоский животик: Регина Тодоренко похвастались подтянутой фигурой после родом

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    Регина Тодоренко - Стройные ноги и плоский животик: Регина Тодоренко похвастались подтянутой фигурой после родом
    Регина Тодоренко

    Украинская телеведущая и певица, которая в декабре прошлого года впервые стала мамой, показала свою фигуру в соцсети

    Совсем недавно артистка родила малыша и очень переживала из-за своих форм. Регина Тодоренко призналась, что практически с первого дня после рождения малыша начала приводить себя в порядок и результат не заставил себя долго ждать. 

    На днях Тодоренко поделилась снимком со съемок рекламной кампании купальников, лицом которой стала. Фотосет проходил в ОАЭ. На опубликованном фото видно, правильное питание и ежедневные тренировки дали прекрасный результат - стройные ножки и отличный пресс.

    «На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, поскольку не видно моих жирненьких боков, они все спрятались в песок», - так прокомментировала снимок Тодоренко. 

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