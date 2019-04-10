35-летняя Екатерина Осадчая раскрыла секрет своей идеальной фигуры



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Екатерина Осадчая instagram.com/kosadcha

Звезда благодарит родителей за хорошую генетику

Телеведущей Екатерине Осадчей очень нравится мировой тренд на естественное красивое старение женщин, которые потихоньку отказываются от ботокса и застывших лиц. Сама Катя в свои 35 пока справляется без инъекций, но каждую неделю посещает косметолога.

О своих секретах красоты Осадчая рассказала в интервью JetSetter.ua.

«Я пока не делаю ничего из серьезных аппаратных процедур, но еженедельно, по пятницам или четвергам, обязательно посещаю косметолога. Речь идет об общем уходе с использованием микротоков », - начала Катя.

«Конечно, я много читаю об инъекционной косметологии, вижу все «за» и «против», но пока остаюсь в когорте тех, кто от нее воздержался. Считаю, если наука идет вперед, мы должны пользоваться ее достижениями, однако инъекции еще недостаточно исследованы, чтобы знать наверняка, что произойдет с кожей через 10-15 лет», - пояснила она.

«К тому же тренд на отказ от ботокса, больших губ и всего остального набирает обороты в мире. Сейчас неподвижный лоб или зона под глазами выглядят дико и не актуально. Актрисы и модели показывают нам, что стареть красиво можно, надо только активно ухаживать за собой », - отметила телеведущая.

«Со спортом у меня сложнее, чем со всем остальным (смеется). Нет у меня ни сил, ни времени, ни сил на регулярные занятия спортом. Сейчас я благодарна родителям, природе и (пока) возрасту за то, что серьезных проблем с фигурой у меня тоже нет », - отметила Екатерина.

«Я все время собираюсь начать плавать на регулярной основе, но удается мне это только летом, да и то в домашнем бассейне или в реке. Пыталась заняться йогой, но надолго меня не хватило, о чем я очень сожалею. Ну и, конечно, моя работа - сама по себе спорт. На съемках я пробегаю на каблуках не один километр, поэтому уже почти 14 лет это остается моим неизменным тренировкой», - добавила она.





Джерело: Табло ID