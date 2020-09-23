Супруга принца Уильяма вышла на прогулку в брюках из переработанных материалов



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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская прогулялась в парке и встретилась с другими мамами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям принимают активное участие в обсуждении вопросов, связанных с последствиями карантина. Для этого они навещают представителей малого бизнеса не только в Лондоне, но и за его пределами. На этот раз Кейт решила провести встречу с молодыми мамами, чтобы узнать их проблемы. А вот своих детей в парк не взяла. Как сообщает The Sun, одной из участниц встречи герцогиня рассказала, что ее младший сын Луи слишком активный.

Для выхода в парк Баттерси она выбрала весьма бюджетный наряд. Герцогиня надела белую футболку и дымчато-розовые укороченные брюки из переработанной ткани. Их стоимость составляет всего 29 фунтов стерлингов. Образ дополнила белыми кедами.

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