Женщина не улыбается уже 40 лет, чтобы не стареть: вот как она выглядит теперь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как британка Тесс Кристиан выглядит сейчас и 40 лет назад

Кто-то колет ботокс или делает подтяжку лица, но англичанка нашла свой способ избежать появления морщин

Британка Тесс Кристиан нашла свой секрет вечной молодости, не прибегая к химии и операциям: она просто не улыбалась 40 лет. Помогло ей это или что-то другое, но выглядит девушка в свои 50 с лишним лет просто отлично.

Как рассказывала сама Тесс, подавлять улыбку ее научили еще в детстве. Она училась в католической школе, где преподавательницы-монахини совсем не любили смеющихся детей. За смех и проявление радостных чувств детей ругали. Когда Тесс подросла, она завязала с любыми религиями, но привычка не улыбаться осталась.

В 30 лет все девушки в окружении Тесс Кристиан начали увлекаться ботоксом. У нашей героини не было средств на такие вещи, но изучив подробнее природу ботокса, она поняла, что он просто блокирует лишние движения мышц на лице.

Поэтому Тесс приняла решение контролировать любые эмоции, которые могут вызвать морщины на лице: улыбку, смех, плач. Ей это было несложно, так как подобная привычка уже имелась у нее с детства.

Близкие люди Тесс Кристиан уже привыкли к отсутствию эмоций на лице матери, и их нисколько не смущает ее всегда хмурый и солидный вид.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.