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    Звезда Spice Girls празднует день рождения: яркие фото Мелани Браун

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    Звезда Spice Girls празднует день рождения: яркие фото Мелани Браун
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    Мелани Браун, известная по временам Spice Girls как Мел Би, 29 мая празднует свой 44-й день рождения

    Первый успех пришел к нашей сегодняшней героине достаточно рано. Еще в детском возрасте Мелани Браун решила попробовать себя на конкурсе красоты «Мисс Карибского солнца». 

    Уже в десять лет героиня начала играть на ударных инструментах и успела неплохо преуспеть в этом деле. В пятнадцать лет движимая давней мечтой и любимыми ритмами, девушка поступила в престижную музыкальную школу, где вскоре получила специальную стипендию, которая выделяется одаренным детям. Здесь же, помимо всего прочего, девушка стала посещать секцию танцев, в которых также очень преуспела.

    Уже в семнадцать лет она начала всерьез заниматься вокалом и целенаправленно совершенствовать свои врожденные данные. И очень скоро Мелани Браун получила прекрасную возможность проявить себя и показать все то, чему она научилась в прошлом. 

    Началом большого пути стало самое обычное объявление в газете о наборе девушек для новой группы. Мел решила откликнуться на предложение и уже очень скоро стала одной из участниц молодого и на тот момент еще никому не известного проекта «Spice Girls». Настоящая популярность пришла несколько позже. Благодаря «хитовому» репертуару, а также личному обаянию каждой из участниц данный проект очень скоро стал мегапопулярен в Британии и во всей Европе. 

    В этот момент хиты «девочек с перчиком» звучали из всех радиоприемников, их концерты собирали тысячи зрителей, а лица самих участниц мелькали буквально повсеместно. В этот момент популярность проекта накрыла Mel B c головой. Однако вместе с популярностью пришли и первые неурядицы. В какой-то момент в коллективе назрел раскол. Девушки начали часто ссориться, выдвигая одна другой все новые обвинения. В этот же период нечто подобное происходило и в личной жизни Мелани Браун. 

    Ее тогдашний муж – танцор Джимми Гюльзар – оказался настоящим домашним тираном. В конечном итоге трехлетний брак закончился громким разводом и первый сольным альбомом. Превращая в музыку все переживания и чувства, Мелани Браун записала несколько ярких хитов, которые впоследствии были выпущены в рамках пластинки «HOT», увидевшей свет в 2000-м году.

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    В начале 2000-х ее музыкальная карьера достигла апогея, но следом за тем популярность певицы стала медленно падать.

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