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    Жизнь

    Бритни Спирс в одиночестве сходила в итальянский ресторан

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс в одиночестве сходила в итальянский ресторан
    Бритни Спирс
    Legion Media

    37-летняя певица провела День поминовения одна

    Бритни Спирс сейчас проходит реабилитацию после лечения в рехабе Лос-Анджелеса. Певица много занимается спортом и танцами, ходит на свидания с бойфрендом, а также посвящает время себе. 27 мая в США отмечали День поминовения — важный американский праздник, посвященный памяти военнослужащих. Обычно в этот день местные семьи собираются воедино за праздничным ужином. Бритни же решила побыть в одиночестве.

    Вчера папарацци встретили звезду во время похода в итальянский ресторан. Она надела желтый короткий топ, прямые джинсы и босоножки на каблуках. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками. Бритни отправилась на ужин одна — в сопровождении телохранителя.

    Недавно Бритни поделилась профессиональными снимками, автором которых стала Франчез Иакуцци. В кадре исполнительница позировала в черном ультракоротком платье с длинными рукавами и массивными плечами модельера Майкла Костелло. Она также активно приходит в форму.

    Несмотря на слухи о своем нестабильном ментальном состоянии, Бритни рассказала в Instagram, что с ней все в порядке. Она призвала своих фанатов не верить в сплетни.

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