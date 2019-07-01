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    Жизнь

    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион

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    Принцесса Диана - Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Принцесса Диана

    Начальная стоимость лота составила 4 тысячи фунтов

    Принцесса Диана - настоящая икона стиля. Она просто обожала велосипедки, в которых сейчас ходят многие селебритиз, а также носила их с оверсайз-свитшотами, свитерами, массивными кроссовками и высокими носками.

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    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион
    Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион

    А теперь один из свитеров Леди Ди выставили на аукцион в Лондоне. И сделал это ее тренер Дженни Риветт, которой она его подарила незадолго до своей смерти. «Незадолго до смерти она подарила мне несколько своих свитеров. С одним из них я решила сейчас расстаться. Все деньги с аукциона пойдут на помощь малоимущей семье в Малайзии», – рассказала она порталу DailyMail. И начальная цена свитера 4 тысячи фунтов.

    Напомним, что сегодня у принцессы Дианы день рождения. Очаровательной представительнице королевской семьи Великобритании исполнилось бы 58 лет.

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