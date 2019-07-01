Свитер принцессы Дианы выставили на аукцион



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Принцесса Диана

Начальная стоимость лота составила 4 тысячи фунтов

Принцесса Диана - настоящая икона стиля. Она просто обожала велосипедки, в которых сейчас ходят многие селебритиз, а также носила их с оверсайз-свитшотами, свитерами, массивными кроссовками и высокими носками.

А теперь один из свитеров Леди Ди выставили на аукцион в Лондоне. И сделал это ее тренер Дженни Риветт, которой она его подарила незадолго до своей смерти. «Незадолго до смерти она подарила мне несколько своих свитеров. С одним из них я решила сейчас расстаться. Все деньги с аукциона пойдут на помощь малоимущей семье в Малайзии», – рассказала она порталу DailyMail. И начальная цена свитера 4 тысячи фунтов.

Напомним, что сегодня у принцессы Дианы день рождения. Очаровательной представительнице королевской семьи Великобритании исполнилось бы 58 лет.