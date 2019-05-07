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    Жизнь

    Татьяна Высоцкая рассказала, как балует свою семью

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    Татьяна Высоцкая - Татьяна Высоцкая рассказала, как балует свою семью
    Татьяна Высоцкая
    Фото: телеканал Стб

    Ведущая новостей призналась, что обожает готовить для домашних и поделилась рецептом королевской рульки

    Если вы не знаете, каким блюдом побаловать домочадцев в этот раз, вам точно пригодится рецепт от ведущей программы «Вікна-новини»Татьяны Высоцкой. Ведущая по праву называет это блюдо королевским, ведь оно не оставит равнодушным ни одного гурмана в вашей семье.

    «Королевская рулька, как и полагается достопочтенной семье, требует подготовки – по крайней мере, закупки и варки. Итак, хотите успеть к ужину – ставьте вариться рульку с 11-12 часов. И пусть томится. Снимаете пену, бросаете в воду, как на холодец, лук и морковь и ставите на маленький огонь», – отмечает Татьяна Высоцкая.

    Время от времени рульку нужно переворачивать. Через три часа выключите духовку. В этой же емкости, в которой вы готовили основное блюдо, можно сварить картошку для будущего гарнира. Затем мясо с картошкой поставьте в духовку на час, на небольшом огне.

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    Татьяна Высоцкая рассказала, как балует свою семью
    Татьяна Высоцкая рассказала, как балует свою семью
    Татьяна Высоцкая рассказала, как балует свою семью
    Фото: телеканал Стб

    Секретные ингредиенты для натирания: порежьте чеснок и поместите его рульке под кожу. И самое главное – смешайте горчицу, ворчестерский или соевый соус и мед. Натрите рульку. Также можете сбрызнуть соусом картофель. Поставьте на большой огонь для корочки и подождите полчаса. Выключаем и наслаждаемся!

    Как отмечает ведущая, этот рецепт она вывела сама и он является для нее идеальным.

    «Поэтому я и назвала его королевским», – улыбаясь, добавила Татьяна Высоцкая. 

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