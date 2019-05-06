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    Жизнь

    Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж

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    Лилия Ребрик с супругом - Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж
    Лилия Ребрик с супругом

    Супруг украинской телеведущей Лилии Ребрик исполнил ее мечту

    Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким поехали в самый романтический город мира – Париж.

    О путешествии в Париж Лилия Ребрик мечтала давно.

    «Для многих не секрет, что это моя мечта и вот наконец она сбывается. У меня есть возможность наслаждаться Парижем вместе с любимым мужем. Мечты существуют для того, чтобы они сбывались», – призналась Лилия Ребрик.

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    Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж
    Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж
    Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж
    Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж
    Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж

    Вместе с мужем звезда проведет в Париже несколько дней. В первое утро они уже успели увидеть Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

    «Сегодня мне хочется всем сказать «Bon matin», потому что я во Франции, в самом сердце Парижа на Елисейских полях. Дышу на полную, несмотря на холодную погоду – здесь всего 4 градуса. Будем греться эмоциями и чувствами», – отметила ведущая «Ранку з Україною».

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