Поцелуи и объятия: Лилия Ребрик с мужем отправилась в романтическое путешествие в Париж



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Лилия Ребрик с супругом

Супруг украинской телеведущей Лилии Ребрик исполнил ее мечту

Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким поехали в самый романтический город мира – Париж.

О путешествии в Париж Лилия Ребрик мечтала давно.

«Для многих не секрет, что это моя мечта и вот наконец она сбывается. У меня есть возможность наслаждаться Парижем вместе с любимым мужем. Мечты существуют для того, чтобы они сбывались», – призналась Лилия Ребрик.

Вместе с мужем звезда проведет в Париже несколько дней. В первое утро они уже успели увидеть Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

«Сегодня мне хочется всем сказать «Bon matin», потому что я во Франции, в самом сердце Парижа на Елисейских полях. Дышу на полную, несмотря на холодную погоду – здесь всего 4 градуса. Будем греться эмоциями и чувствами», – отметила ведущая «Ранку з Україною».