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    Жизнь

    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына

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    <p>Тина Тернер</p> <p>instagram.com/tinaturner/</p> - Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына

    Тина Тернер

    instagram.com/tinaturner/

    Легенда рок-н-ролла дала откровенное интервью

    3 июля 2018 года в семье Тины Тернер случилось горе – ее 59-летний сын Крейг Рэймонд Тернера застрелился у себя в квартире. Крейг был первенцем певицы, и она очень тяжело переживала утрату.

    Спустя год знаменитость решилась на откровенный разговор о сыне. Она пришла на программу к Гейлу Кингу на CBS News и честно ответила на все вопросы ведущего. Говоря о сыне, она сказала, что, вероятно, знает причину его ухода.

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    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
    instagram.com/tinaturner/

    «Я думаю, он был очень одинок. Я правда думаю, что это была его самая большая проблема, которую он так и не смог решить. У меня есть фотографии, на которых он улыбается и мне хочется думать, что сейчас он в каком-то хорошем месте», – заявила Тина.

    По ее словам, у нее в жизни было гораздо больше серьезных проблем, которые ей удалось пережить. Так, у 79-летней легенды рок-н-ролла был инсульт, рак кишечника и почечная недостаточность.

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