Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына



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Тина Тернер instagram.com/tinaturner/

Легенда рок-н-ролла дала откровенное интервью

3 июля 2018 года в семье Тины Тернер случилось горе – ее 59-летний сын Крейг Рэймонд Тернера застрелился у себя в квартире. Крейг был первенцем певицы, и она очень тяжело переживала утрату.

Спустя год знаменитость решилась на откровенный разговор о сыне. Она пришла на программу к Гейлу Кингу на CBS News и честно ответила на все вопросы ведущего. Говоря о сыне, она сказала, что, вероятно, знает причину его ухода.

«Я думаю, он был очень одинок. Я правда думаю, что это была его самая большая проблема, которую он так и не смог решить. У меня есть фотографии, на которых он улыбается и мне хочется думать, что сейчас он в каком-то хорошем месте», – заявила Тина.

По ее словам, у нее в жизни было гораздо больше серьезных проблем, которые ей удалось пережить. Так, у 79-летней легенды рок-н-ролла был инсульт, рак кишечника и почечная недостаточность.