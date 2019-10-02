Том Круз и Кличко прошлись по Киеву (фото)



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Виталий Кличко

Кинозвезда готовит новый фильм

Голливудский актер Том Круз прибыл в столицу Украины, где осмотрел виды для будущей ленты

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

«Осматриваем киевские локации для голливудского кино», - написал мэр Киева.

Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист рассматривает Киев как место съемок будущего фильма. Ранее звезда фильмов «Миссия невыполнима» встретился с Зеленским.

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