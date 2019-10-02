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    Жизнь

    Том Круз и Кличко прошлись по Киеву (фото)

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    Виталий Кличко - Том Круз и Кличко прошлись по Киеву (фото)
    Виталий Кличко

    Кинозвезда готовит новый фильм

    Голливудский актер Том Круз прибыл в столицу Украины, где осмотрел виды для будущей ленты

    Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

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    «Осматриваем киевские локации для голливудского кино», - написал мэр Киева.

    Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист рассматривает Киев как место съемок будущего фильма. Ранее звезда фильмов «Миссия невыполнима» встретился с Зеленским.

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    кино Киев актер Виталий Кличко
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