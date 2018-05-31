Тоня Матвиенко рассказала, чем занимается в свободное время

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Тоня Матвиенко

На съемках развлекательного шоу «Хто зверху?» певица рассказала о своем увлечении

В 36 лет Тоня Матвиенко открыла в себе новую страсть – девушка полюбила сериалы. Этой новостью она поделилась с напарницами по команде «Хто зверху?» Ирой Хоменко, Ириной Билык и Лесей Никитюк в перерыве между съемками проекта Нового канала.

«Сейчас моей дочери Нине – 2 года, и у меня появилось чуть больше свободного времени. Теперь могу себе позволить на ночь, когда малышка уже заснула, смотреть сериалы. Это такая классная вещь – как домашний психолог! Включаешь хороший сериал, начинаешь переживать вместе с героями, и все проблемы отходят. В итоге – расслабление и здоровый сон. Я, кстати, засыпаю минуте на 40-й», – рассказала Тоня.

Артистка даже подсадила на сериалы свой музыкальный коллектив. Теперь во время гастролей звукорежиссер Матвиенко закачивает на планшет новые серии, и вся команда дружно смотрит кино во время переездов.

«Мой любимый сериал – «Фарго», – делится Матвиенко. – А еще – «Острые козырьки». Сейчас смотрю «Оранжевый – хит сезона».