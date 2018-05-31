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    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца

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    Ани Лорак на съемках нового видеоклипа - Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Ани Лорак на съемках нового видеоклипа

    Украинская певица, которая последние пару лет проживает и гастролирует на территории РФ, поделилась пикантными снимками в соцсети

    На фото артистка запечатлена в объятиях сексуального мужчины на берегу моря.

    Но к радости фанатов, ни о каком романе речь не идет.

    Ани Лорак все также верна своему мужу Мурату, а опубликованные в соцсети снимки - кадры нового клипа на песню «Сумасшедшая», который снимался на острове Крит.

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    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца
    Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца

    «Мы хотим подарить всем жаркое лето, хорошее настроение, легкость и много-много любви. Наслаждайтесь жизнью каждый миг, как это делали мы на съемках «Сумасшедшей», - написала Ани Лорак на своей странице в соцсети.

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    Украинская музыка Ани Лорак певица
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