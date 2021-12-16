ТОП-10 лучших подкастов 2021 года по версии Apple
Их можно послушать на платформе на английском языке
Копания Apple назвала самые популярные англоязычные подкасты в 2021 году. Их можно прослушать на платформе.
Вице-президент Apple Music and Beats Оливер Шуссер рассказал:
«2021 год ознаменовал начало новой главы для подкастинга из шоу, которые тронули нас так, как никогда ранее. Для нас большая честь отметить феноменальных создателей, которые изменяют определение подкастинга с помощью лучших шоу в этом году, и помочь большему количеству слушателей во всем мире открыть, насладиться и поддержать их вдохновляющую работу»
ТОП-10 подкастов 2021 года на платформе Apple Podcasts:
- Детская книга о: подкаст с Мэтью Виннером. Развивающий подкаст для детей, где они вникают в серьезные теми: расизм, идентичность, страхи, неудачи.
- Все идет с Эммой Чемберлен. Размышления и советы на разные темы — от личных отношений и жизненных драм — до смехотворных и невероятных ситуаций.
- Хорошо внутри с доктором Бекки. Здесь опытный психолог и многодетная мама рассказывает о воспитании и материнстве.
- Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом и Боуэном Янгом. Подкаст о самых горячих явлениях в поп-культуре.
- Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Холланд и Бет Сильверс. Подкаст с интеллектуальными беседами, посвященный борьбе с идеологической поляризацией в политике США.
- Терапия для подростков с Гаэлем Айтором, Кайлой Суаресом, Марком Гьюго и Томасом Фамом. Это подкаст о взрослении, с помощью которого ты осознаешь, что тревоги — это нормально, и ты в мире не один.
- Эксперимент с Джулией Лонгорией. Подкаст, исследующий противоречие американской истории.
- Северное чудо с Талибом Квелли, Ясином Беем и Дэйвом Шапеллом. Подкаст-варьете, позволяющий заглянуть в жизнь его ведущих.
- Эта земля с Ребеккой Нейгл. Документальный подкаст о коренных американцах, рассказывающий истории, которые вы не найдете в книгах.
- Ты встаешь? с Джорданой Абрахам и Джаредом Фрейдом. Подкаст о том, как устроен дейтинг в современном мире.