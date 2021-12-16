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    ТОП-10 лучших подкастов 2021 года по версии Apple

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    Самые популярные подкасты на английском языке от Apple - ТОП-10 лучших подкастов 2021 года по версии Apple
    Самые популярные подкасты на английском языке от Apple
    Фото из открытых источников

    Их можно послушать на платформе на английском языке

    Копания Apple назвала самые популярные англоязычные подкасты в 2021 году. Их можно прослушать на платформе.

    Вице-президент Apple Music and Beats Оливер Шуссер рассказал:

    «2021 год ознаменовал начало новой главы для подкастинга из шоу, которые тронули нас так, как никогда ранее. Для нас большая честь отметить феноменальных создателей, которые изменяют определение подкастинга с помощью лучших шоу в этом году, и помочь большему количеству слушателей во всем мире открыть, насладиться и поддержать их вдохновляющую работу»

    ТОП-10 подкастов 2021 года на платформе Apple Podcasts:

    • Детская книга о: подкаст с Мэтью Виннером. Развивающий подкаст для детей, где они вникают в серьезные теми: расизм, идентичность, страхи, неудачи.
    • Все идет с Эммой Чемберлен. Размышления и советы на разные темы — от личных отношений и жизненных драм — до смехотворных и невероятных ситуаций.
    • Хорошо внутри с доктором Бекки. Здесь опытный психолог и многодетная мама рассказывает о воспитании и материнстве.
    • Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом и Боуэном Янгом. Подкаст о самых горячих явлениях в поп-культуре.
    • Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Холланд и Бет Сильверс. Подкаст с интеллектуальными беседами, посвященный борьбе с идеологической поляризацией в политике США.
    • Терапия для подростков с Гаэлем Айтором, Кайлой Суаресом, Марком Гьюго и Томасом Фамом. Это подкаст о взрослении, с помощью которого ты осознаешь, что тревоги — это нормально, и ты в мире не один.
    • Эксперимент с Джулией Лонгорией. Подкаст, исследующий противоречие американской истории.
    • Северное чудо с Талибом Квелли, Ясином Беем и Дэйвом Шапеллом. Подкаст-варьете, позволяющий заглянуть в жизнь его ведущих.
    • Эта земля с Ребеккой Нейгл. Документальный подкаст о коренных американцах, рассказывающий истории, которые вы не найдете в книгах.
    • Ты встаешь? с Джорданой Абрахам и Джаредом Фрейдом. Подкаст о том, как устроен дейтинг в современном мире.
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    Теги: Apple новости рейтинг новости
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    ТОП-10 лучших подкастов 2021 года по версии Apple