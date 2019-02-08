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    Жизнь

    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе

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    Кара Делевинь - Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    Кара Делевинь
    instagram.com/caradelevingne/

    Девушки хотят узнать друг друга получше - говорят источники

    26-летняя супермодель Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон до сих пор официально не подтвердили свои отношения, но СМИ вовсю судачат об их романе. Вчера модель и актрису снова засняли вместе, что только подогрело слухи. Репортеры сделали несколько снимков Кары и Эшли во время их прогулки по Лос-Анджелесу.


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    По сообщениям инсайдеров, отношения Кары и Эшли становятся все крепче. Модель уже давно представила новую возлюбленную не только близким друзьям, но и своим сестрам. А теперь собирается познакомить ее и с родителями.

    А то, что пара не хочет афишировать свой роман, источники объясняют очень просто:

    «Они хотят узнавать друг друга, не привлекая к своим отношениям внимания общественности», – говорят они.

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    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе
    instagram.com/caradelevingne/

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