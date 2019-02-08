Топ-модель Кару Делевинь заметили на свидании с девушкой в Лос-Анджелесе



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Кара Делевинь instagram.com/caradelevingne/

Девушки хотят узнать друг друга получше - говорят источники

26-летняя супермодель Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон до сих пор официально не подтвердили свои отношения, но СМИ вовсю судачат об их романе. Вчера модель и актрису снова засняли вместе, что только подогрело слухи. Репортеры сделали несколько снимков Кары и Эшли во время их прогулки по Лос-Анджелесу.





По сообщениям инсайдеров, отношения Кары и Эшли становятся все крепче. Модель уже давно представила новую возлюбленную не только близким друзьям, но и своим сестрам. А теперь собирается познакомить ее и с родителями.

А то, что пара не хочет афишировать свой роман, источники объясняют очень просто:

«Они хотят узнавать друг друга, не привлекая к своим отношениям внимания общественности», – говорят они.