«Топазове весілля». Катерина Осадча показала батьків у особливе свято

Ведуча вперше за тривалий час показала своїх батьків

Зіркова ведуча зібрала найрідніших за святковим столом

Українська ведуча Катерина Осадча показала шанувальникам, як відбулося святкування річниці весілля у її батьків. У instagram-stories вона показала душевні світлини за родинним столом.

Так, ведуча вперше за тривалий час показала своїх батьків. Зокрема, 21 грудня її батьки зірки відсвяткували річницю шлюбу. Як виявилося, пара вже 44 роки разом. На зображеннях батьки Осадчої в обіймах позують на тлі ялинки.

«Теплий сімейний вечір. Сьогодні (21 грудня - «Главком») у батьків 44 роки шлюбу. Побралися в день зимового сонцестояння. 21 грудня – це був не вибір, у радянські часи дату не обирали. Топазове весілля», – написала зірка.

Ведуча поділилася, що з нагоди топазового весілля рідних людей, вона зібрала найрідніших за вечерею. Так, на кадрах вона показала, як накриває стіл і запалює свічки. А потім окремо попозувала з батьками та сином.

До того ж на фото зіркова родина також показала декор їхньої ялинки. Так, цьогоріч у Осадчої ялинка засяяла яскравими вогнями й була прикрашена кульками й трендовим величезним червоним бантиком зверху.

Раніше Осадча розповіла про день народження свого наймолодшого сина Данила. На святкування завітав і його старший брат Ілля, який рідко з'являється в блозі зіркової мами.

21-річний хлопець приїхав з США до України, щоб привітати маленького брата з днем народження. Осадча показала, як її сини проводять спільний час разом.