Головна Одеса Новини
search button user button menu button

13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям
Всі операції пройшли успішно, а пацієнти перебувають у стабільному стані
фото: Одеська обласна державна адміністрація, Facebook

Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів

Після своєї смерті через гостре порушення мозкового кровообігу 13-річний одесит став донором органів для п’ятьох людей, які роками чекали трансплантації. Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

Виявилося, що до Захарівської лікарні підліток надійшов 28 листопада. Лікарі намагалися врятувати йому життя, проте 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів. 

Це врятувало життя п’ятьом пацієнтам:

  • легені пересаджено 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини;
  • серце отримав восьмирічний хлопчик з Дніпропетровщини;
  • нирки – девятирічний хлопчик зі Львова та шестирічна дитина з Вінниччини;
  • печінку – 17-річна дівчина з Києва.

Операції виконали фахівці Інституту серця, «Охматдиту» , Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.

Всі операції пройшли успішно, а пацієнти перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, загиблий чотирирічний хлопчик Юра врятував трьох дітей – його серце, нирки і печінку пересадили дітям, які потребували трансплантації. Мама хлопчика Катерина Сотнікова розповіла, чому ухвалила рішення трансплантувати органи свого сина. З початком повномасштабного вторгнення родина переїхала із Запоріжжя, яке постійно піддається ракетним ударам з боку російських військових, до міста Рівне. Неочікувана біда із Юрою сталася 3 липня. Трансплантація серця від чотирирічного Юри шестирічній Соломії став першим в історії України випадком трансплантації цього органу від донора-дитини.

Читайте також:

Теги: смерть Миколаїв батьки донор дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із середини квітня 2022 року у Миколаєві відсутнє централізоване постачання питної води
«Ситуація майже, як у Другу світову». Миколаїв без води: як держава рятує місто Війна і гроші
14 листопада, 09:20
Поліцейські Гайсина встановлюють обставини ДТП, у якій загинув чоловік
Водій вантажівки насмерть збив пішохода на Вінниччині
16 листопада, 15:07
22 листопада Росія атакувала Суми
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
22 листопада, 09:25
Звіт ISW щодо війни в Україні 27 листопада
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW
27 листопада, 05:04
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
1 грудня, 00:43
Михайлу Французову було 68 років
Помер львівський фотограф, донька і троє онучок якого загинули від ракетного удару РФ
5 грудня, 23:26
Серед постраждалих у Запоріжжі двоє лікарів
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ є загиблі, кількість поранених зросла
10 грудня, 20:53
Наслідки удару по Запоріжжю
Ракетна атака на Запоріжжя 10 грудня: кількість загиблих знову зросла
Вчора, 14:20
У суді було доведено, що у липні 2015 року засуджені проникли до будинку 43-річного фермера у смт Березнегувате
У Миколаєві суд покарав двох місцевих мешканців за вбивство фермера, яке сталося майже 10 років тому
11 грудня, 03:46

Новини

13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям
13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям
В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки
В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки
На Одещині затримано палія поштових відділень та адмінбудівель
На Одещині затримано палія поштових відділень та адмінбудівель
Під Одесою у підлітка вилучили 30 літрів наркотиків
Під Одесою у підлітка вилучили 30 літрів наркотиків
На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку
На пляжі «Аркадія» в Одесі сталась пожежа у закладі відпочинку
Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України
Одеські скелелази здобули медалі на Кубку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
73K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
22K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
18K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
17K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
11 грудня, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua