13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям
Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів
Після своєї смерті через гостре порушення мозкового кровообігу 13-річний одесит став донором органів для п’ятьох людей, які роками чекали трансплантації. Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.
Виявилося, що до Захарівської лікарні підліток надійшов 28 листопада. Лікарі намагалися врятувати йому життя, проте 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів.
Це врятувало життя п’ятьом пацієнтам:
- легені пересаджено 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини;
- серце отримав восьмирічний хлопчик з Дніпропетровщини;
- нирки – девятирічний хлопчик зі Львова та шестирічна дитина з Вінниччини;
- печінку – 17-річна дівчина з Києва.
Операції виконали фахівці Інституту серця, «Охматдиту» , Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.
Всі операції пройшли успішно, а пацієнти перебувають у стабільному стані.
Нагадаємо, загиблий чотирирічний хлопчик Юра врятував трьох дітей – його серце, нирки і печінку пересадили дітям, які потребували трансплантації. Мама хлопчика Катерина Сотнікова розповіла, чому ухвалила рішення трансплантувати органи свого сина. З початком повномасштабного вторгнення родина переїхала із Запоріжжя, яке постійно піддається ракетним ударам з боку російських військових, до міста Рівне. Неочікувана біда із Юрою сталася 3 липня. Трансплантація серця від чотирирічного Юри шестирічній Соломії став першим в історії України випадком трансплантації цього органу від донора-дитини.
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