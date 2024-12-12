13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям

Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів

Після своєї смерті через гостре порушення мозкового кровообігу 13-річний одесит став донором органів для п’ятьох людей, які роками чекали трансплантації. Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

Виявилося, що до Захарівської лікарні підліток надійшов 28 листопада. Лікарі намагалися врятувати йому життя, проте 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів.

Це врятувало життя п’ятьом пацієнтам:

легені пересаджено 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини;

серце отримав восьмирічний хлопчик з Дніпропетровщини;

нирки – девятирічний хлопчик зі Львова та шестирічна дитина з Вінниччини;

печінку – 17-річна дівчина з Києва.

Операції виконали фахівці Інституту серця, «Охматдиту» , Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.

Всі операції пройшли успішно, а пацієнти перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, загиблий чотирирічний хлопчик Юра врятував трьох дітей – його серце, нирки і печінку пересадили дітям, які потребували трансплантації. Мама хлопчика Катерина Сотнікова розповіла, чому ухвалила рішення трансплантувати органи свого сина. З початком повномасштабного вторгнення родина переїхала із Запоріжжя, яке постійно піддається ракетним ударам з боку російських військових, до міста Рівне. Неочікувана біда із Юрою сталася 3 липня. Трансплантація серця від чотирирічного Юри шестирічній Соломії став першим в історії України випадком трансплантації цього органу від донора-дитини.