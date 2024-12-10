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Скільки коштує новорічна ялинка у Києві: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скільки коштує новорічна ялинка у Києві: огляд цін
Продавці кажуть, що вуличний ялинковий базар працюватиме до 31 грудня
фото: glavcom.ua

Для тих, кому шкода псувати дерево заради кількох святкових днів, є альтернатива

Незабаром Різдво та новорічні свята, то ж у Києві розпочали роботу ялинкові базари, де можна придбати лісову красуню ялину чи сосну на будь-який гаманець. «Главком» дізнався, скільки цього року коштуватиме прикрасити оселю живою хвоєю. 

Так, на столичній Оболоні один з ялинкових базарів лише розпочинає облаштовувати торгові місця, проте «ялинки», зібрані з гілочок, та гілки хвойних дерев вже можна придбати. Така прикраса обійдеться у 50-150 грн за гілочку або близько 500 грн за зібране з гілочок дерево, яке можна поставити на стіл.

На іншому базарі біля метро «Мінська» вже є чималий запас святкових дерев, але ціни «кусаються».  

Продавці ялинок, схоже, розраховують на високий попит цього року
Продавці ялинок, схоже, розраховують на високий попит цього року
фото: glavcom.ua
Скільки коштує новорічна ялинка у Києві: огляд цін фото 1
фото: glavcom.ua

Ціни на невеликі деревця сосни, ялини та смереки стартують від тисячі гривень. Вартість, як зазвичай, не є фіксованою і залежить від густоти крони, загальної якості дерева та бажання покупця придбати лісову красуню.

Найвищі та найгарніші пухнасті дерева коштують по 2,5 тис. грн. Усі ялинки, які «Главком» побачив на базарі, мали необхідне для такого товару чіпування. Продавці кажуть, що ялинковий базар працюватиме до 31 грудня, або поки не закінчаться зрубані деревця.

Для тих, кому шкода псувати дерево заради кількох святкових днів, є альтернатива від будівельного гіпермаркету. «Епіцентр» підготував живі дерева у горщиках, які можна висадити біля будинку після закінчення свят. 

Ялинка у вазоні висотою біля метра коштує 2,5 тис. грн
Ялинка у вазоні висотою біля метра коштує 2,5 тис. грн
фото: glavcom.ua
Ялиця Нордмана
Ялиця Нордмана
фото: glavcom.ua

Ялиця Нордмана висотою близько два метри від польського виробника коштує  майже 4 тис. грн. Трохи нижча – від метра до півтора коштує 2 тис 250 грн. 

Ялиця Нордмана виробництва Польщі коштує 3979 грн.
Ялиця Нордмана виробництва Польщі коштує 3979 грн.
фото: glavcom.ua

Так само у гіпермаркеті є й зрубані дерева. Найдешевша – сосна від півтора до двох метрів заввишки за 640 гривень.  Ялина звичайна, вирощена в Україні, висотою 1,0-1,2м коштує 1,2 тис. грн. Метрова ялиця Нордмана затягне до двох тисяч гривень. Ялина європейська висотою два метри коштує 1650 грн.

11 фото
На весь екран
Покупців поки небагато
фото: glavcom.ua

Як можна побачити на фото, зроблених в обідню пору, ні на базарі, ні у супермаркеті поки що посиленого попиту на новорічний товар не спостерігається. 

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Теги: свята Різдвяні свята ялинка

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