Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану

Закохані зіграли весілля влітку, 27 липня, але публічно не оголошували про це

Актор студії «Квартал 95» Юрій Великий більше не холостяк. Артист одружився з дівчиною на ім'я Аліна, про що розповів за лаштунками «Ліги сміху» програмі «Ближче до зірок».

За словами 44-річного гумориста, пара разом вже декілька років. Закохані зіграли весілля влітку, 27 липня, але публічно не оголошували про це.

«Це Аліна, моя дружина. Я її дуже люблю» – сказав журналістам Юрій Великий.

Обраниця шоумена розповіла, що весілля як таке вони не планували, але перш ніж піти під вінець, пара витримала перевірку на міцність – спочатку пережила разом карантин, а потім понад два роки війни.

«Не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього. Так обставини склалися, що наші стосунки випробувалися. То карантин, то війна, то ще якісь події, але я рада, що ми разом із Юрком прийшли до цього» – наголосила дівчина.

Великий родом із Котовська. Він комік, пародист, гуморист, колишній учасник дуету «Брати Шумахери». Був учасником та автором гумористичних телепроєктів «Бійцівський клуб», «Київ Вечірній», «Вечірній Квартал». З 2019 року веде YouTube-канал, для якого знімає гумористичні відео. На даний момент на канал підписано 1,2 мільйона людей.

Нагадаємо, відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, підтвердив, що перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Співак зазначив, що понад рік назад одружився із Юлією Сахневич, однак вирішили зберегти цю подію в таємниці.