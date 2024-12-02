Головна Скотч
search button user button menu button

Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За словами 44-річного гумориста, пара разом вже декілька років
скриншот відео

Закохані зіграли весілля влітку, 27 липня, але публічно не оголошували про це

Актор студії «Квартал 95» Юрій Великий більше не холостяк. Артист одружився з дівчиною на ім'я Аліна, про що розповів за лаштунками «Ліги сміху» програмі «Ближче до зірок».

За словами 44-річного гумориста, пара разом вже декілька років. Закохані зіграли весілля влітку, 27 липня, але публічно не оголошували про це.

«Це Аліна, моя дружина. Я її дуже люблю» – сказав журналістам Юрій Великий.

Обраниця шоумена розповіла, що весілля як таке вони не планували, але перш ніж піти під вінець, пара витримала перевірку на міцність – спочатку пережила разом карантин, а потім понад два роки війни.

«Не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього. Так обставини склалися, що наші стосунки випробувалися. То карантин, то війна, то ще якісь події, але я рада, що ми разом із Юрком прийшли до цього» – наголосила дівчина.

Великий родом із Котовська. Він комік, пародист, гуморист, колишній учасник дуету «Брати Шумахери». Був учасником та автором гумористичних телепроєктів «Бійцівський клуб», «Київ Вечірній», «Вечірній Квартал». З 2019 року веде YouTube-канал, для якого знімає гумористичні відео. На даний момент на канал підписано 1,2 мільйона людей.

Нагадаємо, відомий український співак Олексій Завгородній, котрий виступає на сцені під ім'ям Позитив, підтвердив, що перебуває у шлюбі з танцівницею Юлією Сахневич. Співак зазначив, що понад рік назад одружився із Юлією Сахневич, однак вирішили зберегти цю подію в таємниці.

Читайте також:

Теги: війна весілля артист карантин дружина Квартал 95 YouTube відео Юрій Великий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Удари далекобійною зброєю – узгоджена ісорія...»
Далекобійні удари по Росії, або Колективне знущання над Путіним
18 листопада, 13:54
«Українці мають державу і армію»
Третя світова для України може бути не лише викликом, але й шансом
26 листопада, 07:14
Карти ISW щодо ситуації на фронті
Росіяни мають успіх одразу на кількох напрямках карти – ISW
7 листопада, 04:51
Відважний воїн обрав військовий шлях ще з 1998 року, розпочавши строкову службу в українській армії
Став на захист України з початку проведення АТО. Згадаймо Андрія Ступака
11 листопада, 09:00
Борис Джонсон заявив, що підтримка України є ключовим аспектом
Джонсон назвав умову, за якої Британія, можливо, відправить війська в Україну
12 листопада, 21:30
За словами Трюдо Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення війни
Трюдо спрогнозував, коли завершиться війна в Україні
17 листопада, 13:51
Росія знову атакувала Україну
РФ атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою – Повітряні сили
21 листопада, 09:54
У Росії пролунили вибухи в Ростовській області
У Ростові пролунали вибухи: повідомляється про роботу ППО
21 листопада, 05:11
Триває 1002-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 21 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
21 листопада, 08:00

Скотч

Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану
Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану
Помер брат Майкла Джексона, учасник гурту The Jackson 5
Помер брат Майкла Джексона, учасник гурту The Jackson 5
Відомий ресторатор збурив мережу заявою про канібалізм
Відомий ресторатор збурив мережу заявою про канібалізм
Відому акторку вигнали з VIP-зали кінотеатру
Відому акторку вигнали з VIP-зали кінотеатру
Сестра победителя «Голосу країни» Ивана Ганзеры спаслась из российского плена
Сестра победителя «Голосу країни» Ивана Ганзеры спаслась из российского плена
Оскар-2023: де та коли покажуть церемонію нагородження
Оскар-2023: де та коли покажуть церемонію нагородження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
22K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
14K
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
9462
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
6955
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua