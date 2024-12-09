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У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців
6 грудня на Софійській площі запалили головну ялинку країни
фото: Віталій Кличко

Встановлення ялинки та її оздоблення відбувалося коштом меценатів

У Києві на Софійській площі, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч вона білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок.

Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що у міському бюджеті кошти на новорічну ялинку не були передбачені. Встановлення дерева та його оздоблення відбувалося коштом меценатів.

Українці по-різному відреагували на встановлення новорічної ялинки в Києві. Частина громадян вважає, що ялинка – це краса та символ свята, який дає змогу дітям і дорослим хоч трохи відчути атмосферу радості навіть у непрості часи.

У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 1
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 2
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 3
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 4
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 5
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 6
скріншот

Інші ж користувачі соцмереж наголошують, що під час війни такі заходи є безглуздим і недоречним використанням ресурсів, які можна було б спрямувати на більш нагальні потреби.

У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 7
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 8
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 9
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 10
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців фото 11
скріншот

Як відомо, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Натомість свята проходитимуть з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

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Теги: Київ українці Україна новорічні свята ялинка

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