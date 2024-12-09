У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців
Встановлення ялинки та її оздоблення відбувалося коштом меценатів
У Києві на Софійській площі, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч вона білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок.
Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що у міському бюджеті кошти на новорічну ялинку не були передбачені. Встановлення дерева та його оздоблення відбувалося коштом меценатів.
У Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни
📹РБК-Україна pic.twitter.com/28S4vNZ1ot
Українці по-різному відреагували на встановлення новорічної ялинки в Києві. Частина громадян вважає, що ялинка – це краса та символ свята, який дає змогу дітям і дорослим хоч трохи відчути атмосферу радості навіть у непрості часи.
Інші ж користувачі соцмереж наголошують, що під час війни такі заходи є безглуздим і недоречним використанням ресурсів, які можна було б спрямувати на більш нагальні потреби.
Як відомо, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Натомість свята проходитимуть з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.
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