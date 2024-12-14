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У США одружилася найстарша пара в світі 

Ірина Бура
glavcom.ua
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Берні та Марджорі цінують одне в одному інтелект і почуття гумору
фото: Книга рекордів Гіннесса

До весілля їхній роман тривав дев'ять років

У Філадельфії в США уклала шлюб найстарша сімейна пара у світі. Нареченому, Берні Літтману, цього року виповнилося 100 років. Його нареченій Марджорі Фітерман – 102 роки.

В обох із подружжя це другий шлюб. Кожен із них прожив у попередньому шлюбі 60 років. Овдовівши, Літтман і Фітерман переїхали в будинок для людей похилого віку, де і зустрілися. До весілля їхній роман тривав дев'ять років.

Редакції Книги рекордів Гіннеса, яка внесла цей шлюб до своїх записів як найстарший в історії, подружжя розповіло, що Літтман звернув увагу на Фітерман на одному зі спільних свят у будинку для літніх людей. Того ж дня він запросив майбутню дружину на перше побачення, попросивши відсвяткувати разом із ним народження правнучки.

У США одружилася найстарша пара в світі  фото 1

Родичі молодят розповіли The Guardian, що Берні та Марджорі цінують одне в одному інтелект і почуття гумору. Вони стали особливо близькими під час пандемії коронавірусу, коли діяльно і морально підтримували одне одного.

Церемонія відбулася в тому ж будинку для літніх людей, де вони вперше зустрілися і всі чотири покоління сім'ї Берні прийшли на святкування. Четверо свідків підняли білі підставки хупи (навіс, що тримається чотирма стовпами, традиційний для єврейського весілля), і вони посміхалися, коли їх везли на церемонію на кріслах колісних.

Нагадаємо, у Британії відбулася зустріч найнижчої та найвищої жінок у світі. 27-річна Румейса, яка є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса як найвища жінка на Землі, має зріст понад 215 сантиметрів. Водночас 30-річна Йоті зростом лише 62,8 см і важить понад 5 кг. Різниця у рості жінок становить понад півтора метра.

Окрім того, книга рекордів Гіннесса офіційно оголосила «наймолодшим у світі художником» хлопчика з Гани, якому в липні виповниться два роки. 

До слова, британця Джона Тіннісвуда офіційно визнано найстарішим у світі чоловіком. Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Джон народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року і станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні. За його словами, його довголіття – це «просто везіння», і в його дієті немає жодного особливого секрету – хоча його улюбленою їжею була риба з картоплею. Джон не палить і рідко вживає алкоголь.

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Теги: США книги весілля будинок жінка роман одруження

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