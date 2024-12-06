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У День святого Миколая засяяла головна ялинка країни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У День святого Миколая засяяла головна ялинка країни
Віталій Кличко наголосив, що у міському бюджеті кошти на новорічну ялинку не були передбачені
фото: Віталій Кличко

Цьогоріч ялинка білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок

У Києві на Софійській площі сьогодні, 6 грудня, у День святого Миколая, засяяли вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч вона білого кольору, її прикрашають понад два кілометри гірлянд і 2 тис. бірюзових іграшок. Заввишки святкове дерево 15 метрів. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

«Цього року було багато дискусій, потрібна в умовах війни ялинка, чи ні. Завдання ворога – забрати такі великі свята як День святого Миколая, Різдво у наших дітей, щоб загнати всіх в депресію. Тому, я вважаю, що нам потрібна ялинка», – сказав міський голова Віталій Кличко перед тим, як запалити вогні ялинки.

Віталій Кличко наголосив, що у міському бюджеті кошти на новорічну ялинку не були передбачені. Встановлення дерева та його оздоблення відбувалося коштом меценатів.

У День святого Миколая засяяла головна ялинка країни фото 1
фото: Telegram / Віталій Кличко

«Вона цього року штучна. Ми бачимо більше 2 км гірлянд на ялинці, більше 2 тисяч іграшок, все це зроблено за кошти меценатів. Масові заходи в зв'язку з військовим станом не проводяться. Зараз на площі будуть встановлені декілька кіосків, які будуть продавати виключно сувенірну продукцію», – пояснив мер.

Як відомо, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Натомість свята проходитимуть з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

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Теги: Віталій Кличко свята Україна новорічні свята ялинка обмеження

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