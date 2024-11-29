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Мер Терехов досі не визначився, за яким церковним календарем місто зустрічатиме свято Миколая

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мер Терехов досі не визначився, за яким церковним календарем місто зустрічатиме свято Миколая
Ялинка у харківському метро вже встановлена, однак офіційне відкриття ще попереду
фото: Telegram/Центральний парк Харкова

Миколай прийде під землю. Головну ялинку Харкова знов засвітять у метро

У Харкові вже встановлена новорічна ялинка у безпечному просторі − на станції метрополітену. Також планується святкування Дня Святого Миколая, Різдва та Нового року. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, ялинка була встановлена під землею, аби діти і дорослі, які збиратимуться коло ялинки, були убезпечені від прильотів.

«Будемо давати вистави − і біля ялинки, і на декількох інших локаціях. Хочемо зробити так, щоб якомога більше харків’ян могли долучитися до свята і отримати гарні емоції. Адже дуже важливо, щоб всі ми мали віру в майбутнє, вірили в дива, новорічні дива, і дуже хочеться, щоб в наступному році настав справедливий мир і ми всі жили в зовсім інших умовах, ніж живемо сьогодні», – пояснив Терехов.

Водночас мер міста не відповів на питання, коли саме у місті офіційно відкриватимуть ялинку: 6 грудня чи 19. «Дивіться, ялинку будемо відкривати, і будуть свята − Миколая й Різдво, інші новорічні свята. Все буде, як завжди», – відповів Терехов.

Так, ще у пʼятницю, 22 листопада, в метро Харкова встановили головну ялинку міста. У місті вже третій рік поспіль з метою безпеки мирних мешканців головна ялинка міста буде у метрополітені.

Нагадаємо, у Івано-Франківську планують встановити ялинку на різдвяні свята, про що повідомив мер міста Руслан Марцінків. Однак така ідея виявилася не всім містянам «до душі».

За словами очільника Івано-Франківська, ялинка буде штучною, і стоятиме на площі біля міського озера. На його думку, «діти заслуговують на різдвяне диво», саме тому ялинка буде встановлена.

Водночас Київ не витрачатиме бюджетні кошти на новорічні локації, утім можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів.

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Теги: свято місто ялинка новорічні свята свята метро Харків

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