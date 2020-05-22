Трагедия в семье Ирины Билык. Ушла из жизни мать Народной артистки



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Украинская певица Ирина Билык

Звезда очень хотела написать песню про маму

В семье популярной украинской певицы Ирины Билык случилось горе. Мать исполнительницы Анна Яковлевна ушла из жизни. Об этом сообщила звезда на своих страницах в соцсетях. Артистка разместила фотографию мамы и призналась, что очень хотела написать песню про маму.

«Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме .... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка», - написала Ирина Билык.

Мать Ирина Билык. Фото: facebook.com/bilyk.iryna

Слова соболезнования кумиру также выразили коллеги и поклонники Билык. «Боже ... как жаль ... Такая красивая женщина», - написала Екатерина Бужинская. «Боже! Как? Мы же недавно виделись с Анной Яковлевной! Солнышко ... Нет сил ...» – написала Ольга Сумская.

«Светлая память», «глубокие соболезнования от нашей семьи!», «земля пухом», - пишут поклонники Билык

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