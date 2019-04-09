У Леси Никитюк попытались украсть деньги с банковской карты



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Леся Никитюк

Знаменитая блондинка чуть лишилась 32 тысяч гривен на одной из столичных заправок

Знаменитостей тоже могут обсчитать на ровном месте! Например, звезда Нового канала Леся Никитюк сегодня чуть не пострадала на столичной автозаправке. Об этом впечатленная ведущая в подробностях рассказала в своих insta-сторис.

«Ребята, меня только что заправили на 31 958 гривен! – показывая чек со внушительной суммой, говорит ведущая. – Если бы вовремя не заметила, то у меня бензин бы рекой лился из бака!..»

Уже сев в машину и чуть успокоившись, Леся Никитюк посоветовала всем быть внимательнее, расплачиваясь банковскими карточками. Особенно, как отметила ведущая «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?», риск быть «обсчитанной» возрастает по утрам!





9.

«С самого утра «лоханулась» бы, если бы не посмотрела, сколько денег списывают с моей карты, – призналась ведущая. – Так что, друзья мои, всегда обращайте внимание на такие вещи. А то какой-то заправщик может намутить немного баблишечка!»