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    Жизнь

    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения

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    <p>Майкл Джексон</p> <p>Фото: instagram / michaeljackson</p> - Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения

    Майкл Джексон

    Фото: instagram / michaeljackson

    Родные Джексона настаивают, что скандальные признания двух мужчин были сделаны в попытке заработать деньги и привлечь к себе внимание

    Семья Майкла Джексона не может смириться с обвинениями в педофилии, которые выдвинули создатели ленты «Покидая Неверленд». Родственники певца выпустили свой документальный фильм со свидетельствами в его пользу.

    Картина «Неверленд глазами очевидцев» (Neverland Firsthand) включила в себя интервью с племянником Майкла Таджем Джексоном, племянницей Бренди Джексон и техническим директором Бредом Сэндбергом, который работал на артиста.

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    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Cемья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на обвинения
    Фото: instagram / michaeljackson

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    Наибольший отклик среди зрителей вызвали слова Бренди, которая призналась, что несколько лет встречалась с Уэйдом Робсоном, одним из мужчин, обвинивших поп-звезду в насилии. 37-летняя женщина не удивлена, что в своем интервью он ни разу не упомянул ее, и считает, что ее бывший друг лжет.

     «Он говорит, что у него были отношения с моим дядей, что они были влюблены. Он говорит, что мой дядя держал его подальше от женщин, и это неправда… Мы жили на ранчо вместе, но это дискредитировало бы заявления Уэйда. Я нахожу удивительным, что он пытается стереть из памяти десять лет своей жизни», - пояснила Джексон.

    Она добавила, что Робсон должен одуматься и прекратить «лгать ради выгоды», поскольку ее дядя так много сделал для Уэйда и его семьи.

    Технический директор подтвердил сведения из фильма «Покидая Неверленд» о специальной комнате для звукозаписи, выкрашенной в зеленый цвет. Но слова о том что Майкл растлевал в ней мальчиков, он категорически отрицает.

    «Никто не приходил в студию без веской необходимости. Гости были довольно редки. Представление о том, что у Майкла всегда были дети, дети и шимпанзе, и вы знаете, клоуны, жонглирующие кеглями для боулинга, на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Мы работали», - пояснил Сэндберг. Он заверил, что ни разу не видел рядом с Джексоном расстроенного или напуганного ребенка.

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    Джерело: Cosmopolitan

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    Майкл Джексон дети деньги семья
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